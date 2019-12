Edurne a lo Jessica Rabbit, sencillamente impresionante

Ahora que muchas presentadoras están en plena vorágine de escoger vestidazo para deslumbrar dando las campanadas el próximo 31 de diciembre, llega Edurne y les da a todas una lección de estilo apostando por un vestido que nos traslada al viejo Hollywood y, mostrando e insinuando cuerpo, conserva la elegancia propia de una fecha tan señalada.

Claro que ella no se comió las doce uvas sino que se unió a la final de Got Talent. Sí, el programa ha finalizado una nueva edición con la victoria del pequeño tamborilero, metáfora de las fiestas que se nos echan encima.

Pero más allá de saber quién resultaba ganador, el protagonismo se lo llevó la presentadora y cantante que apareció con ese deslumbrante vestido que le ha llevado a compartir un gif en sus redes que ha gustado a muchos que no han dudado en piropearla.

“Sintiéndome Jessica Rabbit por un día”, escribía junto a la imagen. Y es que el vestido tubular en rojo con brillos que tenía un escote en uve de infarto y una abertura lateral en la pierna que le permitía lucir cuerpazo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edurne (@edurnity) el 16 Dic, 2019 a las 1:10 PST

¿Quién engañó a Roger Rabbit?, esa gran película que tiene 35 años, nos dejó un gran símbolo sexual de la animación que, de vez en cuando, sigue inspirando a muchas famosas en sus looks.

“Estrella de Hollywood? Estrella de Hollywood”, sentenciaba el ex Auryn, Carlos Marco. “Demasiado swag, besitos!!!”, añadía el rapero Rasel.

No faltaba la cara de emoji con ojos de corazón de David De Gea que no dudó en estar apoyando a su chica en un programa tan especial y que estuvo tan lleno de emociones fuertes. Pero ellos no fueron los únicos, los piropos no dejaban de llegar.

“MEGA DRESS 😍😍”, aseguraba Aless Gibaja. “INCREÍBLE!!!!!💖”, añadía Tamara Gorro. Y parece que esto de las swag es una piña unida porque, también la pareja de Busquets, tenía unas palabras para ella: “Hermosaaa🔥💖”.

Con esta final, Edurne pone punto final a un proyecto pero ya tiene preparado el siguiente que tiene más que ver con su faceta musical. “❤️❤️ Happiness ❤️❤️ Ya estamos preparando la gira y este 2020 llegará lleno de música y conciertos. Ya está anunciado el concierto de MADRID (Sala BUT. 18 de Junio). ¡Qué ganas de pasarlo bien juntos!”, escribía en sus redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edurne (@edurnity) el 4 Dic, 2019 a las 12:45 PST

"Cuando afrontaba este retorno a la música fue con muchas ganas y también muchos nervios e inseguridades pasadas. Nunca esperaba un recibimiento así. ¡¡7 millones de visitas ya de la canción!!", escribía sobre el éxito de Demasiado tarde, "quiero daros las gracias de corazón a vosotros por apoyarme, a mi equipo y mi gente por darme las alas y los medios (Tv, radios) por ayudarme a volar". Sin duda, un buen augurio de cara a 2020.