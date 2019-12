‘Got Talent 5’: el zasca de Paz Padilla a Edurne por el que tuvo que pedir disculpas

La final de 'Got Talent 5' fue emocionante con el triunfo de Hugo Molina, como el ganador más joven del formato a nivel mundial.

Además de la suya, el resto de actuaciones también fueron de un nivel muy alto que acaparó toda la atención de la audiencia.

Pero sí que hubo otro momento que muchos espectadores no entendieron... ¿la valoración de Paz Padilla con indirecta al talento de Edurne?

"Lo siento Edurne, no me he dado cuenta de que eras cantante"

La realidad es que en esta nueva edición del programa hemos visto a Paz Padilla mucho más apagada que en la anterior. En cambio, Dani, Risto y Edurne sí que mostraban mucha mejor sintonía entre ellos.

Por eso, quizá, llamó la atención que, tras el número de Ismailah que dejó con lágrimas en los ojos a la cantante y a la humorista, esta última dijera lo siguiente:

"Es preciosa tu voz, tienes un don que no tenemos ninguno de los que estamos aquí: siento a través de ti, de tu música y me has hecho pensar en la persona que más amo en la vida que es mi marido. Gracias", unas palabras que parecían totalmente inocente pero que al decir que era "un don que ninguno de los cuatro tenían" dejaba en mal lugar a la voz de Edurne.

Risto no quiso dejarlo pasar y rectificó las palabras de su compañera: "Es un don que Edurne sí que lo tiene, el poder transmitir a través de la música", aclaró.

El jurado de 'Got talent' / Mediaset

Seguidamente, Paz pidió perdón pero de una manera que tampoco convenció: "Quiero pedir disculpas, que no me he dado cuenta, Edurne, que tú eres cantante. Lo siento cariño, no lo he hecho pensando en eso".

Santi Millán corrió a mediar: "No te preocupes que se ha entendido", y la cantante afirmó que también lo había entendido como el presentador.