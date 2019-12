35 años después del lanzamiento del single navideño más popular en la carrera discográfica de Queen y de Freddie Mercury, la banda ha estrenado su correspondiente videoclip.

Con Thank God It's Christmas, los británicos resucitan su particular apuesta sonora para unas navidades que musicalmente están siendo muy variadas en este 2019 con el que despedimos la década.

Queen se ha puesto en manos de Justin Moon y de Drew Gleason para la elaboración de este vídeo animado en el que el espíritu navideño se muestra de la forma más sencilla posible con varias escenas familiares hogareñas.

Pero el vídeo tiene algún detalle un poco más profundo como han desvelado Roger Taylor y Brian May: "Este vídeo va un poco más allá y tiene un pequeño mensaje recordatorio de que como humanos tenemos la responsabilidad de cuidar a todas las criaturas de la tierra, no sólo para nuestro beneficio o el de nuestros nietos, sino sobre todo por el respeto de los derechos de los animales".

Thank God It's Christmas nunca tuvo un videoclip original y su estreno llega dentro de esa tendencia en la que Queen está renovando la imagen de algunos de sus grandes hits de la mano de sus fans como sucedió Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now y A Kind Of Magic.

Como era de esperar, la convocatoria fue todo un éxito, y más de 10.000 personas de 120 países diferentes subieron su contenido a una web para que el grupo viera cuánto disfrutan con su música. El resultado muestra a fans de todas las edades de distintas partes del mundo tocando Bohemian Rhapsody, bailando Don't Stop Me Now e interpretando artísticamente A Kind of Magic. El resultado es una de las colaboraciones más grandes que se recuerdan del mundo de la música.

Unas navidades a ritmo de Queen y Freddie Mercury.