Queen lanza nuevos vídeos de sus canciones creados por sus fans

Usando un utensilio de cocina a modo de micrófono, recreando una coreografía en medio de un campo o imitando de mil maneras y con mil looks diferentes al icónico Freddie Mercury. Siempre hay un buen momento y una buena razón para interpretar las canciones de Queen, y los fans de este, uno de los grupos más seguidos de la historia, suelen sorprender con grandes versiones en la Red y las redes sociales.

Hace unos meses, Queen hizo historia cuando el videoclip de Bohemian Rhapsody se convirtió en el primer vídeo anterior a la década de los 90 en alcanzar las 1.000 millones de visitas en Youtube. Este gran hito, después del cual el vídeo se remasterizó, llevó a la banda a una propuesta insólita: reclutar a los fans de todo el mundo para crear nuevos videoclips y relanzar tres de sus canciones más icónicas y escuchadas a lo largo de todo el mundo: Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now y A Kind Of Magic.

Como era de esperar, la convocatoria fue todo un éxito, y más de 10.000 personas de 120 países diferentes subieron su contenido a una web para que el grupo viera cuánto disfrutan con su música. El resultado muestra a fans de todas las edades de distintas partes del mundo tocando Bohemian Rhapsody, bailando Don't Stop Me Now e interpretando artísticamente A Kind of Magic. El resultado es una de las colaboraciones más grandes que se recuerdan del mundo de la música.

Queen - 'Bohemian Rhapsody - You Are The Champions' (Fan Video)

En el vídeo de Bohemian Rhapsody, se muestra a los artistas cantando la canción en diferentes escenarios, algunos de ellos con una técnica vocal impresionante.También se lanzan a tocar una gran variedad de instrumentos diferentes. Es una pasada ver y escuchar una versión tan completa.

Queen - 'Don't Stop Me Now - You Are The Champions' (Fan Video)

Por otro lado, el vídeo de Don't Stop Me Now muestra los pasos de baile de los fans que se han lanzado a interpretarla. La coreografía es la creada por Polly Bennet, la profesional que trabajó con el actor Rami Malek, el ganador del Oscar por su interpretación de Freddie Mercury en la película Bohemian Rhapsody.

Queen - 'A Kind Of Magic - You Are The Champions' (Fan Video)

Finalmente, en el vídeo de A Kind of Magic, podemos disfrutar de un montón de manifestaciones artísticas, principalmente pintura, que los fans han creado para dar vida a este gran tema de la legendaria banda.

El guitarrista de Queen, Brian May, ha expresado en un comunicado su emoción: "Es una de las cosas más gratificantes que le puede pasar a un artista de cualquier tipo: ver que nuestro trabajo ha inspirado a gente de todo el mundo a crear sus propias actuaciones y el arte visual es emocionante".