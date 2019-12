La foto que podría confirmar el regreso de Hilary Duff a la música

Cuando todos dábamos por perdido el futuro de Hilary Duff en la música, llega un día cualquiera con una selfie cualquiera para cambiar nuestra visión. La artista confirmó en una entrevista con ET que no volverá a los escenarios. "No hay música nueva. No tengo tiempo", señaló.

Pero todo apunta a que nuestra protagonista ha roto con su cometido. Ha compartido una selfie en su cuenta de Instagram que parece indicar que Hilary se ha arrepentido de su decisión. En ella, aparece en lo que parece un estudio junto al músico, cantante, compositor y productor Matthew Koma. ¿Se avecinan nuevos proyectos musicales de Duff?

Ver esta publicación en Instagram 🎙 🎧 Una publicación compartida de Hilary Duff (@hilaryduff) el 14 Dic, 2019 a las 8:04 PST

Como era de esperar, esta imagen ha revolucionado las redes. Bastó con unos segundos para que se inundase de centenas de comentarios de sus seguidores, quienes compartían su emoción por escuchar nuevos temas de su artista favorita.

Aunque también están los escépticos que están seguros de que la única razón por la que Hilary ha ingresado en el estudio es para la grabación del tema principal del reboot de Lizzie McGuire o alguna que otra canción para dicha serie.

Lo último que pudimos escuchar de nuestra protagonista fue en 2015 con su álbum Breathe In. Breathe Out. Un proyecto que incluía temas como Chasing The Sun, All About You y Sparks, tres sencillos que sentenciaron su trayectoria como cantante.

Una trayectoria que parece haber resucitado, y con la que la artista podría ofrecernos sus nuevas melodías en 2020. Aunque ella aún no haya confirmado nada por el momento, estamos seguros de que, de ser así, Hilary podría estar viviendo una de sus etapas profesionales más emocionantes.