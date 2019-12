15 canciones que necesitarás escuchar esta Nochevieja

El 31 de diciembre ya asoma por la ventana, y posiblemente estés deseando pasar por todo lo alto la última fiesta del año -o la primera, según se mire-, por eso, desde LOS40 queremos darte algunas ideas que añadir a tu playlist... ¡para que puedas darlo todo después de las uvas!

Hay artistas que indudablemente no pueden faltar para darlo todo en Nochevieja. En esta lista no encontrarás desde Rosalía, J Balvin y Nicky Jam, hasta Bad Gyal. Así que, abre las notas de tu movil que posiblemente quieras apuntas algunas ideas de las que te damos.

ALOCAO - BAD GYAL Y OMAR MONTES

Se tenía que decir y se dijo: Alocao no puede faltar en Nochevieja. Si no sonase nos quejaríamos al DJ, por lo que la apuntamos la primera, para que no se nos olvide y poder disfrutarla todas las veces que queramos.



Los temazos que no pueden faltar esta Nochevieja

INDECISO – J BALVIN, REIK Y LALO EBRATT

"Siempre que ella baila así, a mi me daña la cabeza...", y es que nos encanta la canción que comparten J Balvin, Reik y Lalo Ebratt que, además, ahora mismo está en los primeros puestos de la lista LOS40.



Los temazos que no pueden faltar esta Nochevieja

TUSA – KAROL G Y NICKI MINAJ

Karol G y Nicki Minaj juntas han hecho una de las canciones del año. No hay duda. Tusa es de lo más bailado estas navidades, por lo que en Nochevieja tiene que ser parte de la banda sonora. Además, está gustando tanto que ya se están atreviendo hacer versiones de la canción... ¡incluso en flamenco!

Los temazos que no pueden faltar esta Nochevieja

WHINE UP – NICKY JAM Y ANNUEL AA

Es pegadiza y bailable, como todo lo que hace Nicky Jam -y Annuel, por supuesto-. Es por eso que queremos que Whine Up pegue fuerte en la última noche de la década. "Whine up, whine up, whine up..."

Los temazos que no pueden faltar esta Nochevieja

RITMO – THE BLACK EYED PEAS Y J BALVIN

Todo el mundo la conoce y la mitad la canta a voz grito. E 2019 tiene que terminar con Ritmo y esta canción no puede faltar en tu playlist, ni en la de nadie. Además, cada semana sube en nuestra lista, situándose la última semana en el puesto 14.



Los temazos que no pueden faltar esta Nochevieja

EASY – JHAY CORTEZ Y OZUNA

Jhay Cortez y Ozuna ha hecho una de las canciones más pegadizas que despiden este 2019. Easy se cuela en nuestra lista de must al igual que se ha colado en la cabeza de muchos. ¡No te olvides de ella!



Los temazos que no pueden faltar esta Nochevieja

DJ NO PARE – JUSTIN QUILES

DJ no pare se pega pero bien. Lleva bastantes semanas bailándose en todas las discotecas, y por eso queremos que sea parte de la fiesta de Nochevieja 2019. Donde con buena música, como dice la canción, pedirás que "ojalá nunca pare el DJ de sonar".



Los temazos que no pueden faltar esta Nochevieja

RUNAWAY – JONAS BROTHERS, SEBASTIAN YATRA, DADDY YANKEE Y NATTI NATASHA

Quizás este tema huela un poquito a verano, pero la mezcla de Jonas Brothers con Daddy Yankee, Natti Natasha y Sebastian Yatra es tan explosiva que, sea el momento que sea de la noche, te dará un chute de energía para continuar la fiesta.

Los temazos que no pueden faltar esta Nochevieja

DANCE MONKEY – TONES AND I

Entre el primer y el segundo puesto, Tones and I están ahora mismo en lo más alto de la Lista LOS40 con Dance Monkey, terminando el año como Nº1. ¿Cómo nos vamos a olvidar de ella?

Los temazos que no pueden faltar esta Nochevieja

ADICTO – TAINY, ANNUEL AA Y OZUNA

Adicto es de esas canciones que te dejan así: adicto y con ganas de más. ¿Te gusta? Añádela a tu lista de canciones, seguro que aciertas y que también le encanta a todos tus amigos.

Los temazos que no pueden faltar esta Nochevieja

QUE CALOR – MAJOR LAZER, J BALVIN Y EL ALFA

Sí, otra vez J Balvin, pero si hace temazo tras temazo... ¿qué le vamos a hacer? Como mínimo añadirle a nuestra playlist de canciones que no pueden faltar en Nochevieja. ¡¡No dejarás de bailar!!

Los temazos que no pueden faltar esta Nochevieja

CHINA – ANUEL AA, DADDY YANKEE, OZUNA, KAROL G Y J BALVIN

China ha sido una de las canciones del año. Solo con ver quién la canta ya incita a oirla, pero es que, desde julio, ha pegado fuerte en todo el mundo. Daddy Yankee, Ozuna, Anuel AA, Karol G y J Balvin han hecho un TE-MA-ZO con todas las letras, que no vas a poder parar de bailar.

Los temazos que no pueden faltar esta Nochevieja

LOLA BUNNY – LOLA INDIGO Y DON PATRICIO

Posiblemente una de las canciones más bailables y, no es para menos, pues Lola índigo sabe como incitar a que muevas el cuerpo con sus canciones. En Lola Bunny lo hace junto a Don Patricio, donde este 2019 han creado una canción que ha gustado como la que más.

Los temazos que no pueden faltar esta Nochevieja

ZORRA - BAD GYAL

Acaba de salir y ya es de las más escuchadas. Bad Gyal ha publicado Zorra, su tema más empoderado, con el que está petándolo de nuevo. Un tema que deberás poner en la fiesta de Nochevieja si quieres triunfar casi tanto como ella.

Los temazos que no pueden faltar esta Nochevieja

YO X TI, TU X MI – OZUNA Y ROSALÍA

Dejamos lo mejor para el final: Ozuna y Rosalía.

Los temazos que no pueden faltar esta Nochevieja

¿Pensabas que nos habíamos olvidado? Yo x ti, tu x mi tenía que estar aquí y como buenos fans de todo lo que gusta, también tiene que estar en tu lista de canciones que debes poner en nochevieja.