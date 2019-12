Melendi: “En la tradición de comerse las uvas soy muy malo”

Cuando Melendi hizo 40 confesiones en LOS40.com, una de las cosas que nos llamó la atención es cuando explicó cuál es la tradición familiar que no ha perdido. Fue tajante: “Las Navidades son intocables en mi casa”. Lo dijo con toda la seguridad del mundo y sin dejar lugar a dudas.

Y claro, cuando algo es tan importante para uno de nuestros artistas, no podemos quedarnos con ganas de saber más, así que hemos querido indagar y saber cómo vive estos días de tanta fiesta y tanta familia.

Ahora ya sabemos cómo es su playlist para estas fechas, cómo es su momento uvas o cuál es su propósito de año nuevo más recurrente.

Estamos en pre Navidad, ¿qué significa para ti esta época del año?

Es la época, para mí, más especial del año por cómo lo celebran mis papás, porque era toda una fiesta y porque yo, con mis hijos, desde pequeños, lo reproduzco así. Es una época en la que se respira algo diferente, no sé cómo explicarlo pero es un oasis para mí.

¿Qué planes tienes para esta Navidad?

Estar con mi familia. Normalmente o bajo a Asturias o subo yo. Esta vez bajaré yo a Asturias porque mi abuelita no está para viajar mucho. Está bien pero ya falla… Nos juntamos generaciones.

¿Alguna tradición en estas fechas?

Las del todo el mundo. No hacemos nada que no hagan todos los demás pero yo las vivo de manera especial.

¿Qué balance haces de tu 2019?

Un año en el que he aprendido muchas cosas de mí mismo y muy bueno. A nivel personal, posiblemente, uno de los mejores y, a nivel profesional, un año muy nutritivo. Este año me ha enseñado muchas cosas de mí. Si cuando haces un proceso y profundizas, descubres tu ambición, descubres tu soberbia, descubres muchas cosas.

¿Eres de los que se comen las uvas?

Sí, pero en esa tradición soy malo porque me las compro sin pepita y sin piel. Si no me atraganto.

¿Tenéis en casa esa pelea de dónde vemos las Campanadas?

La verdad es que no tenemos un sitio fijo y dependiendo de dónde quiera verlo mi familia, lo veo yo.

¿Tienes alguna banda sonora para estas fechas?

Villancicos de toda la vida. Los peces en el río y las de toda la vida.

¿Has cumplido alguna vez algún propósito de año nuevo?

He cumplido muchos propósitos de año nuevo pero el que me hago desde hace 10 años sigo sin cumplirlo. Dejar de fumar. Llevo 10 años pidiendo el mismo pero, no sé por qué, no se me da.

¿Qué esperas del 2020?

Espero salud, nada más, lo demás depende de nosotros.