El mensaje de Pablo Iglesias a Brad Pitt por su 56 cumpleaños

Brad Pitt está de cumpleaños. Aunque no lo parezca, le caen 56. El actor de Érase una vez en Hollywood siempre ha sido tachado de una "cara bonita" en la industria, pero según van pasando los años hemos podido verle en registros más serios que demuestran sus altas capacidades interpretativas.

Ese es uno de los mensajes que ha querido transmitir Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos, en su cuenta de Twitter: "Lo malo de ser tan guapo es que algunos se olvidan de lo buen actor que eres. Felicidades Brad Pitt #EnvidiaCochinaLaMía", ha escrito en su cuenta personal.

Un comentario acertado que pone de relieve la superficialidad de una industria que muchas veces prefiere el atractivo al talento. Si no, que se lo digan a Leonardo DiCaprio. Muy conocido por Titanic en su etapa de juventud y otro de los rostros atractivos que ha tenido que superar la treintena para alcanzar papeles serios, especialmente desde que Martin Scorsese propulsase su carrera y Alejandro González Iñárritu consiguiese abrirle la puerta definitiva al ansiado Óscar con El Renacido.



Como no queremos dejar ninguna duda del talento de Brad Pitt en este 56 cumpleaños, os recomendamos cuatro películas (quizás no tan conocidas) que debéis ver para comprobar su talento delante de las cámaras. Y no, no hablamos de Seven, El Club de la Lucha ni Snatch, a pesar de ser tres maravillas.

Ad Astra

Una cinta de ciencia-ficción dura (es decir, seria, sin búsqueda de entretenimiento superficial) sobre un astronauta que surca el cosmos para encontrar a su padre. Una cinta reflexiva, misteriosa, con estertores de 2001: Una odisea del espacio e Interstellar, que construye la historia en torno al rostro de Brad Pitt. ¿Será uno de los candidatos al Óscar por esta interpretación?



12 Monos

Otra versión de Pitt en un registro de ciencia-ficción, esta vez acompañado de Bruce Willis y bajo la intensa dirección de Terry Gilliam. En este caso el actor interpreta a un tipo demente que está recluido en un psiquiátrico. Su interpretación es tan realista que agobia con solo mirarlo.



El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford

El western no es precisamente uno de los géneros de moda, pero una buena iniciación a las películas del Oeste sería adentrarse en esta triste y durísima historia biográfica del ladrón Jesse James y su ejecutor, Robert Ford, quien lo mató en un profunda crisis de celos tras sentir envidia hacia su talento. Con una soberbia dirección de Andrew Dominik.



Sleepers

Y para historias duras está la de Sleepers, que trata sobre un grupo de chavales de los que abusan en un internado y las secuelas que padecen cuando son adultos. Entre ellas, el anhelo desesperado de venganza hacia quienes les destrozaron la vida. Brad PItt, que comparte pantalla con Robert De Niro, interpreta a uno de los niños cuando ya son adultos.