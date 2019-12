Camila Cabello se disculpa por su lenguaje racista

"Quien tiene boca, se equivoca", ese es el argumento al que se ha acogido Camila Cabello para disculparse ante la polémica generada en torno a sus acusaciones de racismo. La cantante de Señorita se ha visto envuelta en un aluvión de críticas al salir a la luz un antiguo perfil suyo en la red social Tumblr, en el que había desde comentarios discriminatorios, hasta gifs que han sido considerados ofensivos para muchos.

Las publicaciones corresponderían a una época anterior a su participación en el talent The X Factor, que le catapultó a la fama junto a la formación Fifth Harmony. Ahora, Camila Cabello ha publicado en sus redes sociales un amplio mensaje de arrepentimiento y disculpas, en el que lejos de intentar excusarse, asume toda la culpa y asegura que esos comentarios no le representan.

En el texto declara: "Cuando era más joven utilicé un lenguaje del que me siento profundamente avergonzada y del que me arrepentiré por siempre. Era una persona ignorante, sin educación, y cuando me informé sobre la historia, el peso y el verdadero significado que se encontraba detrás de este lenguaje tan horrible y dañino, me sentí profundamente abochornada de haberlo utilizado en primer lugar. Me disculpé en su momento y lo vuelvo a hacer ahora. Jamás haría daño a nadie de manera intencionada y me arrepiento desde lo más profundo de mi corazón. Por mucho que desearía poder hacerlo, no puedo regresar atrás en el tiempo y cambiar las cosas que dije en el pasado. Pero cuando aprendes a hacer mejor las cosas, simplemente las haces mejor."

En un segundo texto dentro de la misma imagen Camila añade: "Ahora tengo 22 años, soy una persona adulta, he madurado, aprendido y soy consciente de la historia y el dolor que este lenguaje conlleva de un modo que antes no lo era. Aquellos errores no representan a la persona que soy ni a la que he sido. Siempre he defendido y siempre defenderé el amor y la inclusión, y mi corazón nunca, ni siquiera entonces, ha poseído una un poco de odio o discriminación. Lo cierto es que fui profundamente ignorante e inconsciente. Utilizo mis plataforma para denunciar la injusticia y la desigualdad y lo seguiré haciendo. Las palabras no son suficientes para expresar la vergüenza profunda que siento y lo mucho que lo siento, y vuelvo a disculparme desde lo más profundo de mi corazón."

Un mensaje ante el cual las redes sociales se han dividido entre los que opinan que esta disculpa no es suficiente y que la edad no justifica un comportamiento así y los que prefieren dejar el pasado atrás y aplaudir el arrepentimiento.