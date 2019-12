30 preguntas para conocer a la Aitana más cotidiana

1. Con qué tipo de pijama te gusta dormir. No duermo con pijama, si te soy sincera. Pero no por nada, me molesta.

2. Cuál es la serie a la que te has enganchado últimamente. Walking Dead. Parece una tontería porque lleva muchísimos años. Nunc ala había visto y me acuerdo que mis amigas siempre hablaban de Walking Dead cuando salía, los nuevos episodios, las tramas que había, porque había muerto no sé quién… yo nunca me enteraba de nada, me daba muchísima rabia, como con Juego de Tronos, que yo nunca lo he visto. De repente un día en Netflix empecé a ver Walking Dead todas las noches y ya voy por la temporada 6, estoy acabándola, una locura, me he viciado.

3. Cepillo de dientes manual o eléctrico. Manual.

4. Pan de molde con corteza o sin corteza. Me da igual. De pequeña sin corteza y ahora me da igual.

5. Metro o autobús. Me gustaba más el autobús porque el metro me da un poco más de claustrofobia.

6. Toalla o albornoz. Toalla, siempre.

7. El desayuno de un día normal en casa. Normalmente puede ser un zumo con tostadas y jamón york o un Cola Cao con lo mismo, o con galletas y cereales si tengo prisa.

8. Lo último que haces antes de dormirte. Quitarme las lentillas, desmaquillarme, ducharme…porque normalmente me ducho antes de dormir, y ya está.

9. El sonido de tu móvil. Uno predeterminado para iphone, no me complico, porque tampoco me deja escoger una canción.

10. La foto de tu Instagram que más te gusta. Me gustan muchas pero hace poco colgué una con mi abuelo y me pareció muy bonita.

11. Las veces que llamas a tu familia en una semana. ¿En una semana? Yo a mi familia la llamo todos los días. Y si no, algún día se me pasa y llamo al día siguiente, pero vamos, todos los días porque si no, mi madre me mata, de verdad.

12. El objeto decorativo de tu casa que más te gusta. Ahora las luces, no he puesto casi luces, solo las he puesto en una columnita pero son preciosas. Yo les he dicho a todos, ‘yo las dejo ya todo el año’.

13. El último disco que has escuchado en casa. El de Sia que ha sacado de Navidad. Son preciosas, me encantan las canciones.

14. Taza o vaso para tomar el café. No sé, lo que pille, pero me gusta más la taza.

15. Lo que nunca falta en tu nevera. Tengo que tener leche o si no, yogures, eso es lo que más.

16. El regalo que guardas con más cariño. Todos los guardo, completamente todos. Todos me parecen bonitos o importantes.

17. Lo que Marie Kondo tiraría de tu casa. Buahhh. En mi casa de Madrid lo tengo todo bastante minimalista, no tengo muchas cosas.

18. Lo que siempre hay en tu lista de la compra. Lo que siempre hay es fuet.

19. El tipo de comida que sueles pedir más por teléfono. Hamburguesas, pizzas…fast food.

20. La última película que has visto en casa. Pues he visto una de Netflix que se llama Let’s dance, que es francesa y es la última que he visto.

21. El libro que más has manoseado. Yo me leo un libro y ya me lo he leído, ya está, no lo manoseo más. Sí recuerdo que leí una trilogía, no sé si es una trilogía o había cuatro. Se llama After, que es de estos para adolescentes y me los leí con 16 años. Es lo que más porque me leí del tirón los tres, como una loca.

22. La foto que ocupa el espacio más especial en tu casa. No tengo muchas fotos en mi casa, tengo cuadros, que me gustan mucho, pintados por Alex, que es un chico muy guay, es un amigo. Tengo cuadros con fotos, dos o tres fotos, bueno, tengo más fotos, en mi habitación. Tengo fotos con mis mejores amigas, para recordarlas, con mi novio, mis padres, ahí tengo todas las fotos, pero en mi habitación solo.

23. La última vez que echaste gasolina al coche. No tengo coche porque no tengo carnet. En lo que más gasto al mes es en taxis, es una locura. Muchas veces cojo el metro pero como voy siempre con prisas, que parece que estoy agobiada todo el tiempo, digo ‘yo quiero ir en metro’ pero no sé cómo hacerlo.

24. Escoba o aspiradora. Se me ha roto la aspiradora hace un tiempo y por la pereza de comprar una, escoba.

25. La rutina que no falta ningún día. Ducharme, me ducho todos los días. ¡Soy una persona limpia! Pero me lavo el pelo todos los días. Ya, sé que es malo, pero lo hago, ¿qué le voy a hacer? Ya me han dicho que no es bueno pero, es inevitable, me noto el pelo graso y me noto sucia y necesito lavármelo. Como cada día tengo una cosa diferente no quiero que parezca que tengo el pelo sucio y me lo lavo todos los días.

26. El plato que mejor cocinas. No es un plato que se cocine en sí pero lo que más hago porque además creo que es sano y tiene muchas proteínas, es una ensalada de garbanzos.

27. Lo que le has pedido alguna vez a la vecina. De Madrid nunca le he pedido nada, tengo tanta confianza, me da un poco de miedo. Pero en mi casa de Barcelona siempre pedía ajo, limón, sal, huevos…de todo.

28. La tarea doméstica que menos te gusta. Limpiar los baños, me da un poco de pereza. Lo demás me gusta.

29. El felpudo que tienes en la puerta. Tengo uno que me regaló mi mejor amiga Marta, me lo regaló justo al mudarme, que si le das la vuelta pone: ‘Espero que vivas muy bien esta nueva experiencia en tu piso’. Es muy bonito, es con estampado de pata de gallo.

30. El programa de tv al que te enganchaste. Ahora no veo tanto la televisión. La voz, me gusta, lo veo, pero no veo tanto la televisión.