Marta Sánchez: "Yo fui la Rosalía de mi generación"

La última en incendiar las redes sociales en el universo de la música española ha sido la cantante Marta Sánchez. Todo gracias a unas declaraciones que ha realizado en una entrevista con el diario La Voz de Galicia, en las que daba su más sincera opinión sobre la industria musical de nuestro país, así como del papel de la mujer en ella. En sus palabras trata desde un punto de vista muy crítico y sin pelos en la lengua aspectos como la influencia de la edad en la trayectoria de un artista, su percepción personal de haber sido manipulada por las discográficas, así como su capítulo con el himno de España.

"Hoy es muy difícil mantenerse cuando cumples cierta edad. Pero no todas tenemos 20 años como Rosalía. Yo, en mi juventud, fui una Rosalía para mi generación. Y ojo, que a ella tampoco le va a durar toda la vida. Yo fui un fenómeno social en España, me consideraban sex symbol y tuve no sé cuántos números uno… Pero igual que tuve eso en aquellos años hoy debería tener el sitio y el respeto que creo que me he labrado." Unas palabras de Marta Sánchez que no han sentado muy bien a todos los seguidores de la creadora de El Mal Querer, llegándose a abrir amplios debates en Twitter en los que se compara el talento de ambas artistas, muchos de ellos al grito de "¡Madre mía, Rosalía, bájale!". Aunque también entran las comparativas con otras artistas de nuestro país, como Mónica Naranjo.

Sin embargo, también son muchas son las voces que rompen una lanza a favor de la cantante de Soldados del Amor, argumentando que a principios de los noventa ella sí fue una de las caras más populares del pop español.

Por si esto fuera poco, Marta deja muy clara su opinión de cómo es ser artista de éxito joven, al menos desde su experiencia personal, de la que afirma no haberse sentido libre para tomar sus propias decisiones en lo que respecta a su carrera: "Es que la industria de la música es bastante manipuladora, te dirigen como un producto. Al principio, muchas veces ni siquiera me gustaba lo que cantaba pero lo tenía que cantar. También me decían como me tenia que vestir, que peinar…"

Otro de los puntos más críticos con los que se ha mostrado Marta Sánchez ha sido respecto a la evolución de la música durante los últimos años. Un discurso protagonizado por cierta nostalgia hacía los ritmos de los ochenta, noventa y la movida madrileña, alabando a artistas como Los Secretos, Loquillo o Mecano, en las que añadía: "Se ha perdido el respeto a la música. Quizá porque hoy es virtual." En unas palabras en las que también tenía espacio reservado para los ritmos actuales, de los que se deduce se centra en el reggaetón: "Había canciones que eran auténticas cartas de amor. No como las letras que hoy escucha mi hija, que son pornográficas."

Una entrevista en la que, desde luego, la cantante ha mostrado sus pensamientos sin ningún tapujo y que seguro va a causar aún muchos más comentarios. Lo que de momento desconocemos es cómo se habrá tomado Rosalía la comparación.