Lo que haría Dwayne Johnson, el actor mejor pagado del mundo, si estuviese dentro de ‘Jumanji’

Desde hace unos años la carrera de Dwayne Johnson está viviendo un ascenso meteórico en Hollywood. Poco a poco trata de distanciarse de aquel sobrenombre que lo hizo tan popular, The Rock, y dejar atrás su pasado como luchador profesional para dedicarse al cine. Eso sí: si pudiera, cambiaría algunas de sus interpretaciones primerizas. "Con el paso del tiempo aprendes y creces mucho como actor", explica en una entrevista con Gaby Cam a LOS40 Mexico con motivo de la presentación de Jumanji: siguiente nivel.

El actor se refiere a aquel criticado –pero taquillero– spin-off de La Momia que él mismo protagonizó: El rey escorpión. Una épica película de aventuras con un presupuesto desorbitado que pretendía aprovechar el tirón de las momias egipcias para hacerse con un hueco en la taquilla y extender la saga. Fue una de sus primeras interpretaciones y, para muchos, dejaba que desear.

Después de esta breve reflexión, Johnson mira a Kevin Hart, que lo acompaña en la entrevista, y se ríe. "Dejemos eso ahí: mejor vayamos a Un espía y medio conmigo y Kevin. Ahí cambiaría... ¡A mi coprotagonista!", bromea el actor. "Es vago, indisciplinado y rueda una película cada 6 años", continúa. "¿Qué dices? Si todo lo que he hecho es genial", contesta Hart entre risas.

¿Realidad o ficción? Suponemos que ambos reconocen que parte de su trabajo consiste en participar en películas bastante mediocres. Por eso Johnson trata de que cada vez se le conozca más con su propio nombre, Dwayne, que con aquel mote que le pusieron en la lucha libre.

"No tengo ningún problema con que me llamen The Rock, pero cuando sentí que quería hacer una carrera en Hollywood que durase muchos años decidí que me conocieran por mi nombre", explicaba hace unos meses en otro encuentro con la prensa.

El actor parece haber conseguido ese prestigio, pues en 2019 se convirtió en el actor mejor pagado del mundo tras ganar 89 millones de dólares en menos de dos años.