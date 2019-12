Mahmood y Omar Montes, entre los planes de futuro de Lola Índigo

Hace unos días, Lola Índigo hablaba con nosotros en una entrevista en la que nos hablaba de su próximo concierto en el WiZink Center de Madrid, la comparación de mujeres en la industria, de su OT y, sobre todo, de sus próximas colaboraciones.

Que Mimi Doblas y Mahmood se siguiesen en redes sociales meses atrás hizo saltar todas las alarmas, pero su viaje a Milán confirmó, para muchos, la posible colaboración con el intérprete de Soldi. Se encargó ella misma de desmentírnoslo: "Hice otra cosa con otro artista italiano". El quién es todo un misterio.

En cuanto al ex representante de Italia en Eurovisión 2019, la andaluza fue muy clara. "Con Mahmood tenemos pendiente hacer una canción, obviamente. No nos hemos sentado todavía, no está hecha, hemos quedado para fijar un par de días en el estudio y estamos viendo si será en Italia o en España". Una estrategia perfecta para abrirse paso en Europa, después de conquistar América Latina.

Su colaboración con Omar Montes

En cuanto a artistas España, parece que la oferta de Omar Montes de colaborar a través de redes sociales era un plan que está ya más que hablado: "A ver, es verdad que él me ha mandado canciones y me parece interesante. Creo que tiene muy buenos temas este cabrón".

Sin embargo, hay algo que le frena a tener ya la canción y es que las proposiciones son todo canciones ya escritas. Ella, como compositora, lo dejó muy claro: "Puede que más adelante lo veamos, pero ya le he dicho que yo no puedo aceptar una canción que ha hecho él, yo tengo que estar presente en el estudio y en el proceso, tenemos que cuadrar".

Parece que, si terminan componiendo juntos, tanto la colaboración de Mahmood y Omar Montes será toda una realidad. Si volvemos a mirar la entrevista, ella misma nos aseguró que podría sacar hasta tres colaboraciones nuevas de aquí a mayo. ¿Será alguna de ellas las que tiene pendientes con ambos artistas?

Sea lo que sea, parece que el WiZink de Lola Índigo, "La noche de las brujas" será todo un "cumpleaños" -en sus propias palabras- y llevará todo tipo de invitados. Los más seguros son los presentes en su primer disco, Akelarre, como Mala Rodríguez, Lalo Ebratt o Maikel Delacalle; aunque seguramente también invite a Don Patricio para volver a verles juntos en el escenario como acostumbran para su Lola Bunny y a estas inminentes colaboraciones.

Un cambio a mejor en la carrera de la cantante, que también nos habló de la diferencia que ha supuesto el no tener a nadie para colaborar en su primer single a colaborar con gente de primer nivel. Algo que sólo nos hace tener más y más ganas de todo lo que se viene de Lola Índigo en 2020.