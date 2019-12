Lola Índigo ha tenido una carrera de éxitos. Cuando lanzó su ya mítico Ya no quiero ná, allá por julio de 2018, la gente en seguida supo que no había que perderle la pista a esta granadina, que aun habiendo salido la primera de la Academia de OT 2017, ha sabido hacerse un hueco trabajando sin descansar.

Pero desde aquel primer single han pasado muchas, muchas cosas. Desde varios discos de platino a ganar un premio EMA, pasando por un disco de lo más aplaudido a, incluso, anunciar un concierto para el próximo mayo en el WiZink Center de Madrid. Toda una noticia que marcará un antes y un después en su carrera y por la que nos ha recibido en las oficinas de Universal para hablar con ella sobre esto, sus últimos logros y sus planes en la música a corto plazo. Todo esto, por supuesto, sentada cómodamente en un gran trono rosa para dejarnos claro que es una entrevista con motivo de celebración. ¡Dentro entrevista!

Pregunta: Cuándo empezaste a ver el éxito de Ya no quiero ná, y luego te reafirmaste con el boom de Mujer Bruja... ¿Empezaste a creer que eso podía ir a más a la altura de lo que has ido logrando?

Lola Índigo: No. Me esperaba tener mi nicho, mi público, ir a algún festival... ¿Encabezarlo? Jamás. ¿Ganar un premio? No. ¿Hacer un WiZink? Tampoco.

P: Cada vez te presentas con más fuerza como un rostro urbano. Siempre lo fuiste, pero desde tu fichaje en festivales específicos del género, tus amistades con nombres como Natos y Waor y tus colaboraciones pareces reafirmarte. ¿Te sientes cómoda con la etiqueta?

L.I.: Hago lo que me da la gana. Si me apetece sacar una canción pop, acabo de sacar una canción súper pop, Luna. Tengo canciones mucho más duras, mucho más urbanas, pero loco, yo voy a experimentar. Me considero urbana por mi manera de contar las cosas, pero lo mismo te hago pop que una balada RnB.

Lola Índigo: “Cuando saqué ‘Ya no quiero ná’ nadie quería colaborar conmigo”

P: Luna es una canción en la que te vemos muy quieta. ¿Has cambiado de rumbo el concepto de Lola Índigo respecto a la danza como elemento distintivo, o llegar a esta polivalencia que te permite intercalar coreografías con baladas ya estaba contemplado desde el principio?

L.I.: (risas) No sé si se planea una carrera así, yo solo sé que me apetecía sacar algo diferente. Luna es un soft release, no es como cuando sacamos un tema y lo quemamos full y vamos a hierro. Luna es una cosa que me dio la gana sacar, porque creo que es un reto en composición hacer una canción más melódica, que trate un tema más personal, hablar del amor desde un punto de vista dulce, que nunca había hablado de estar enamorada como tal, y me apetecía hacer algo pop, que suene como (empieza a cantar Walking On Sunshine).Con Mahmood tengo pendiente hacer una canción

P: Siguiendo con tu carrera... ¿Qué tramas con Mahmood?

L.I.: (risas) Con Mahmood tenemos pendiente hacer una canción, obviamente. No nos hemos sentado todavía, no está hecha, hemos quedado para fijar un par de días en el estudio y estamos viendo si será en Italia o en España.

P: ¿Es eso lo que hiciste en Milán hace unos meses?

LI: No, en Milán hice otra cosa con otro artista italiano... (risas)

P: ¿Y con Omar Montes? Él mismo nos ha dicho que tenéis pendiente una visita al estudio...

L.I.: A ver, es verdad que él me ha mandado canciones y me parece interesante. Creo que tiene muy buenos temas este cabrón. Puede que más adelante lo veamos, pero ya le he dicho que yo no puedo aceptar una canción que ha hecho él, yo tengo que estar presente en el estudio y en el proceso, tenemos que cuadrar. Pero ahora tengo una cola de colaboraciones un poco (suspira)...Tengo que relajarme.

P: En eso has visto un cambio desde tus inicios, ¿no?

L.I.: Loco, cuando yo saqué Ya no quiero ná no se quería montar ni el tato. Nadie quería colaborar conmigo. Cuando lleve la canción a las oficinas nadie se quería montar. Pero qué bien me salió salir sola.

P: O sea, que YNQN la concebiste como una colaboración.

L.I.: Intentamos ver a ver si podíamos colar a alguien. Pero los que me proponían no me gustaban, los que me gustaban no eran alcanzables. Imagínate, que ahora estoy colaborando con gente de primer nivel y eso es muy loco.

P: ¿A qué artistas propusiste para YNQN?

L.I.: Yo dije gente muy grande, por ejemplo, dije me encantaría hacerlo con Karol G. Pero era imposible, y si no iba a ser alguien que realmente me iba a empujar la canción y que no admirase, no merece la pena. Tampoco había el presupuesto para hacerlo.

P: Vaya...

L.I.: ¡Es verdad! Es la puta verdad. En YNQN tenía nada, cero; lo grabamos en un parque y es lo que hay. Mujer Bruja fue un pelín más grande, pero más o menos, tampoco te creas.

Siempre le voy a estar agradecida a Mala Rodríguez, es mi hermana, y si me dice que haga cinco canciones con ella, las hago, si dice que haga un disco, lo hago, y si me dice de ir al fin del mundo, le acompaño

P: Bueno, al menos en Mujer Bruja ya se subió Mala Rodríguez.

L.I.: Claro, pero ahí está cuando alguien confía en ti y en tu proyecto. Mala no se puso en mujer bruja por quien yo era, Mala se puso porque uno, le gustaba la canción y dos, porque tenía el sentimiento conmigo. Y yo siempre le voy a estar agradecida, es mi hermana, y si me dice que haga cinco canciones con ella, las hago, si dice que haga un disco, lo hago, y si me dice de ir al fin del mundo, le acompaño. Es mi madrina.

P: Mirando hacia el futuro, ya aclaraste que lo siguiente a Akelarre es otro tipo de formato, experimentar... ¿Qué nos puedes contar de esto?

L.I.: Pues no sé, creo que después del WiZink tengo que plantearme qué hacer con las 20 y pico canciones que he hecho estos meses. No sé si voy a hacer un disco, de momento voy a ir single a single, tengo claro los singles próximos ciuales van a ser y sorprender, la verdad. Creo que tengo más géneros que explorar.

P: Hablando de nuevas etapas, parece que con el Akelarre del WiZink cierras una. ¿Qué nos puedes adelantar del concierto? Está claro que no serás la única "bruja" que se suba al escenario...

L.I.: Sera una experiencia única, un concierto que no se volverá a repetir, nos vamos a encargar de ello mi coreógrafo, mis bailarines, mi gente... Obviamente, Si tengo estas colaboraciones en akelarre, algunas, si no todas, caerán. Al igual que las externas y las que están por venir. Que a lo mejor es un cumpleaños la noche de las brujas, vaya (risas).

Habrá una colaboración de aquí a mayo. O dos, o tres...

P: O sea que de aquí a tu concierto de mayo tendremos nuevas colaboraciones.

L.I.: Sí, habrá una. O dos, o tres...

P: En el plano personal estás feliz. ¿Cómo se refleja esto en tu música?

L.I.: (Se queda pensativa durante unos instantes) Es una muy buena pregunta... El cómo se refleja esto en mi música. Bueno, no sé... Acabo de sacar Luna.

Estoy en un momento más sensible, no voy a decir enamorada, pero sí me afecta en la manera de componer

P: Si en Luna has dicho que hablas de amor dulce, ¿es entonces un reflejo de tu situación personal?

L.I.: Se refleja en que estoy dispuesta a enamorarme, a tratar otras cosas... Yo siempre he sido yo, yo, yo, mi me contigo, lo que te digo (se ríe mientras entona Ya no quiero ná) y no sé, si es verdad que estoy en un momento en el que estoy más sensible, no voy a decir enamorada, pero sí me afecta en la manera de componer.

Para mí, OT 2017 era un concurso de cantantes, no de artistas [...] se llama Operación Triunfo, es una academia, donde tienes que enseñar a la gente a ser artista

P: Alfred habló hace poco con nosotros y comentamos el nuevo OT. Dijo que le parecía curioso apostar por la composición ahora cuando en vuestra edición parecía una aberración que él cambiara parte de una letra y ahora esté bien. Como ex concursante y sobre todo como compositora, ¿qué opinas?

L.I.: Es muy injusto. Yo no voy a decir que es injusto para mí porque estuve una semana y me la suda, pero me puedo imaginar cuán frustrante puede ser para mi colega. Para mí, OT 2017 era un concurso de cantantes, no de artistas, y OT 2018 ha sido un poco lo mismo y me parece bien que OT 2020 empiece a ser un concurso de artistas.

Pero se llama Operación Triunfo, es una academia, donde tienes que enseñar a la gente a ser artista. Buscas gente con potencial para ser artista. Ser artista y saber cantar no es lo mismo, y menos en una época en la que hay miles de artistas geniales que trabajan con el autotune. Hay que cambiar los formatos, porque los tipos de artistas cambian.

Es una putada que a nosotras (las artistas) nos enfrenten, ¿no tenemos ya bastante?

P: Se ha visto en los últimos meses una polémica de comparar tu música con la de otros artistas, y atacarte con ello.

L.I.: Yo soy una artista pop, creo que no se puede comparar. Ya está. Primero, me parece fatal que se pongan batallas a dos mujeres, que bastante tenemos con lo que tenemos. Loco, yo he ido a países de promo, he abierto el top 50 de ese país, y eran todos tíos. Estoy feliz de que en mi país encabecen las listas mujeres. Es una putada para nosotras que nos enfrenten, ¿no tenemos ya bastante?

Lo segundo, no se puede comparar artistas de géneros diferentes. Yo siempre he tenido claro que soy una artista pop. No tengo problema con nadie, estoy feliz de que otras chicas lo estén petando, al igual que estuve yo con Lola Bunny. Gracias a Dios las mujeres estamos empezando a hacer ruido, y no solo he visto estas comparaciones conmigo, el otro día salió África y también le tocó todo esto. Somos muy diferentes entre nosotras, y lo único que tenemos en común es que somos cantantes.

P: Entonces... ¿Pasas de beefs?

L.I.: Nunca digas nunca, pero no creo que tenga la necesidad. Si me atacan de una manera descomunal puede ser, pero vaya... No creo.