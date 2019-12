Gemeliers - Ya No Me Duele [2019]

Si pensabas que Dani y Jesús iban a acabar el 2019 sin nuevos temas, estabas completamente equivocado/a. Aunque no se trata de ninguna canción inédita al 100%. Gemeliers ha presentado Ya No Me Duele, un tema que nació en la gira STEREO y que sus seguidores ya pudieron escuchar en directo, pero que ahora han querido incluirlo en las plataformas digitales.

Es a ellos precisamente, a sus seguidores, a los que han querido rendir homenaje con este tema. "Esta canción va dedicada a todos vosotros; a los que nos apoyáis desde hace mucho tiempo. No queríamos terminar el año sin regalaros esta canción tan especial para nosotros", señalan los gemelos.

Y es que Ya No Me Duele habla de esa sensación que sentimos cuando vemos a la persona que ocupó nuestro corazón pero que se alejó de nuestras vidas. "Duele tanto verte. Duele no tenerte. Duele y se me cae el mundo cuando te veo. Cómo superarte. No logro olvidarte. Duele y se me cae el mundo cuando te veo" son algunos de los versos que dan vida a este tema.

Un tema que llega acompañado de un videoclip sencillo pero emotivo. Jesús y Dani se mueven por una casa repleta de velas, recuerdos y agonía por recuperar a esa persona. Vamos, que es aconsejable verlo y escucharlo con un clínex en mano.

Ya No Me Duele llega después de su antónimo Tacones, un tema bailable de ritmos latinos que presentaron junto a Yera y Skinny Happy, dos integrantes de Trapical Minds.

La acogida de este nuevo tema ha sido inminente. Tras su publicación, apenas bastaron con unas horas para que se colasen en la lista de tendencias de Youtube. Una vez más, Gemeliers revolucionando las plataformas digitales.

Y tú, ¿aún no te has dejado emocionar por sus nuevos ritmos?