Lukas Graham: “Todo lo que hacemos está contradiciendo el deseo de acabar con el cambio climático”

En plena cumbre climática celebrada en Madrid, Lukas Graham vino de visita a la ciudad para hablar de su nueva propuesta. Ha lanzado un single navideño que nos invita a aceptar que no es necesario ser feliz en estas fechas por mucho que se nos imponga ese sentimiento. Así es él, diferente, tal vez fruto de cómo se crió en Christiania.

Tiene sus ideas propias y su forma de entender la vida y basta charlar un poco con él para darse cuenta de que es consciente de los problemas que nos rodean pero también asume nuestras limitaciones para afrontarlos.

Por otro lado, es consciente de que las redes sociales están desvirtuando lo que en realidad somos como humanos. Y está, además, influyendo en nuestra manera de relacionarnos. Y sí, su punto de vista suena romántico e idealista pero tiene cabida en este mundo, por mucho que algunos puedan dudarlo. No hay más que escucharle para convencerse.

Esta semana celebramos la cumbre climática en Madrid. ¿Qué opinas sobre este momento que estamos viviendo en el planeta? ¿No crees que nos estamos quedando en la superficie de todo lo que podríamos saber sobre ecologismo?

Sí. Creo que en mi país parece que estamos haciendo un buen trabajo, pero aún no es lo suficientemente bueno. Creo que la clave está en la acción política porque necesitamos más activismo para fomentar la acción individual. Se puede comenzar haciendo ilegales las bolsas de plástico, las tiendas pueden seguir ese ejemplo y luego la gente también puede seguirlo. Mientras no exista una elección política innovadora, entonces no hay mucho que puedas hacer como persona.

Sí, puedo comer menos carne o nada de carne, puedo volverme vegano, puedo dejar de usar cuero, puedo dejar de tener todos estos nuevos gadgets diferentes y de esa manera ayudar. Tal vez deberíamos cambiar la narrativa. En lugar de decir ‘es difícil’ podemos decir: ‘en realidad es bastante fácil’. Pero aquí estoy yo, volando a Madrid y volviendo de nuevo. Todo lo que estamos haciendo está contradiciendo lo que deseamos. Todos queremos el cambio, pero nosotros no queremos cambiar.

Últimamente, todos hablan sobre el cambio climático y, afortunadamente, el número de artistas conscientes de este problema está creciendo. Los chicos de Coldplay han dicho que no iban de gira para no alentar el impacto de las emisiones de CO2... ¿También considerarías esto?

Me encantaría poder hacer esto, pero no somos lo suficientemente grandes como para poder hacerlo y aun así vivir de la música. Para Coldplay es fácil decirlo por el nombre que ya tienen. Pero sí, viajar no es fácil para solucionar el cambio climático.

Has enviado a tus fans una postal deseándoles felices fiestas. En estos días que estamos tan sumergidos en las redes sociales, ¿echas de menos que la gente se envíe cartas?

Acabo de recibir la carta de Navidad de mi abuela, la tengo ya en mi casa y la leeré cuando llegue. No extraño las cartas físicas, pero sí extraño que las personas sean quienes son. Todos están publicando fotos de ‘Buenos días’ después de una hora de maquillaje y ducharse. ¡Acepta tus arrugas, tu cabello gris, y tu piel como realmente es!

La sociedad ha creado esto y es difícil que no te importe. Por eso, si no te importa, de repente hay algo mal en ti y, en verdad, hay algo mal en el resto. Nadie necesita arreglarse, no hay nada malo en cada uno de nosotros.

¿Crees que las redes nos van a llevar hasta un punto de no retorno del que no sepamos salir?

Ya estamos en un punto de no retorno. Nos comparamos con otras personas y tú eres un ser mágico, singular… Nadie más es como tú y nadie lo era antes, así que ¿cómo puedes compararte con alguien más cuando ya eres una obra maestra? Y eso es lo que trato de enseñarles a todos con quienes hablo, cuando escribo música... Deja de mirar a los demás como modelos a seguir porque puedes ser tú mismo o una mala copia de otra persona. A la mierda las expectativas.

¿Qué remedio le pondrías a esta sociedad en la que los sentimientos se transmiten de manera virtual?

Apaga tu teléfono, habla con alguien. Lee un libro. El problema con las redes sociales es que nos dan la ilusión de que podemos seguir todo a la vez, pero en realidad no podemos seguir lo que está sucediendo en Copenhague, por ejemplo, y estar en Madrid a la vez. Mi objetivo para hoy, que estoy en Madrid, es hablar algo de español y comer algo de comida local en lugar de ver qué está pasando en Copenhague y estar triste por esta fiesta que no puedo estar o estas personas se divierten sin mí. Es como, ¿a quién le importa? Hay millones de cosas pasando y que nos vamos a perder igual. Solo estamos en un lugar en un tiempo determinado, ¿Qué tal si estamos ahí de verdad?

En LOS40 estamos escuchando Lie, una canción que habla sobre tu primer amor, pero es una especie de visión romántica del amor que parece no estar funcionando en estos días... ¿qué piensas sobre la forma en que estamos estableciendo las relaciones hoy en día?

Creo que estamos manteniendo a nuestras parejas en un estándar demasiado alto en el que mucha gente termina por divorciarse. Recuerdo como hablar con diferentes personas que han estado juntas mucho tiempo y éstas me dicen que la clave de una relación realmente buena se basa en superar las diferencias y también abrazarlas, va sobre dar espacio y hacer preguntas. Creo que las personas tenemos miedo de hacer preguntas.