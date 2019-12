Así celebró una reportera de TVE que le había tocado el gordo de la lotería de Navidad

Sin lugar a dudas, todos los años, la lotería de Navidad nos regala grandes momentos televisivos: desde los niños de San Ildefonso cantando los números hasta el momento de ver a los vecinos de un barrio celebrar que les ha tocado el gordo. Es todo un ritual con el que comienza estas fiestas en nuestro país.

Pero este domingo, su ha habido un momento televisivo que nos ha encantado gracias a la lotería, ha sido el que se ha vivido en el programa La Mañana de TVE. La presentadora, María Casado, ha dado paso a una conexión en directo con San Vicente de Raspeig en Alicante. Allí, había caído el gordo de la Lotería.

En uno de los bares donde se vendía el número, 26.590, se encontraba la reportera Natalia Escudero. La mujer, al igual que los vecinos de aquel lugar, estaba totalmente eufórica. D hecho, estaba más feliz por momentos hasta que ha acabado riendo y saltando.

De hecho, la propia presentadora, desde plató ha dicho: “Natalia está como si le hubiese tocado a ella. Eso me encanta”. Y es que la cosa iba por ahí, porque a Natalia le había tocado parte de un décimo del gordo.

La reportera, finalmente, ha argumentado por qué estaba tan feliz. ¡Y es que le había tocado parte de un premio del sorteo! “Oye, que tengo un décimo. Esto no es broma. Compré uno. En serio. Esto es una fotocopia de mi décimo”.

A Natalia Escudero, la reportera de TVE que cubría el premio del Gordo de la Lotería en Alicante, también le tocó. Y la conexión es megaépica. pic.twitter.com/nYo3Iypl3i — Pablo Carballo (@pablo_carba) December 22, 2019

Para rematar, entre las risas y el júbilo del local donde se encontraba entrevistando a los ganadores como ella, ha terminado diciendo: “¡Que mañana no voy! María, no trabajo mañana”.

Sin embargo, al final de la conexión, Natalia admitió que era mentira y que no había ganado el primer premio y que se había equivocado de número: "He de aclarar que el gordo, el gordo no me ha tocado, pero un buen pellizco me ha tocado y eso sí que es cierto. Aquí con la alegría de todos los premiados me he venido arriba... Me ha tocado la lotería de conocer a toda esta gente".

No hay duda que Natalia se ha convertido en la reportera estrella de la mañana de la Lotería de Navidad.