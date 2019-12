High Road de Kesha, a la venta el 31 de enero de 2020

En el mes de septiembre, Kesha sorprendía a todo el universo musical con esta declaración de intenciones: "Animals! Os merecéis saberlo los primeros… ¡nueva música muy pronto!". Una noticia que contentó a todos sus fans, que llevaban sin escuchar nuevo material de la artistas desde el lanzamiento de su álbum Rainbow en 2017.

Y no cabe duda de que la solista ha cumplido su palabra. Apenas un par de meses después de ese anuncio teníamos ya varios singles presentados con sus correspondientes videoclips y hasta el título de su cuarto álbum de estudio: High Road.

Quedaba una única incógnita por resolver y ha sido la propia intérprete la que ha despejado cualquier duda. Su nuevo trabajo discográfico llegará el próximo 31 de enero de 2020 tras tres años de espera desde su anterior proyecto.

Ver esta publicación en Instagram Taking the high road January 31 Una publicación compartida de Kesha (@iiswhoiis) el 22 Dic, 2019 a las 10:06 PST

"Para esta nueva etapa musical he revisado mis raíces de diversión pura y dura. Kesha ha recuperado sus pelotas y son más grandes que nunca. Así que pasáoslo bien mientras estéis en este viaje desde el infierno" explicaba Kesha sobre su nuevo trabajo del que conocemos ya las canciones Tonight, Raising Hell, My Own Dance y High Road.

Sabemos que Kesha ha contado con Imagine Dragons, Justin Tranter y Tayla Parx como colaboradores de un disco ante el que están sucumbiendo grandes nombres como Taylor Swift. "Vais a verme cantando esta canción el resto de mi vida. La canción más icónica, totalmente. ¿Cómo puede ser esto real?" escribía la solista sobre My own dance.

No cabe duda de que High Road va a ser un disco muy especial con el que Kesha celebrará una década desde que salió su álbum debut Animal en 2010.

Esta Kesha más adulta, atrevida y hasta polémica parece que tiene mucho que ofrecernos aún antes de que lleguen los primeros días del 2020 y vea la luz su nuevo proyecto musical. Eso además de los dos videoclips que todavía estamos esperando con ganas.