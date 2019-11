Taylor Swift cae rendida ante Kesha

Kesha está de enhorabuena, ¡se encuentra estrenando nueva etapa musical! Si hace unos días lanzó Raising Hell, ahora nos ha sorprendido con My Own Dance, el segundo tema que estará incluido en la tetralogía de vídeos que anunció con un tráiler. Y es que cada vez queda menos para que podamos ver la especie de tetralogía que tiene prepararada para el vídeo (todavía queda por estrenar Tonight High Road.

Para escuchar su nuevo disco completo que llevará el nombre de High Road, todavía tendremos que esperar hasta el 10 de enero de 2020. Y va a ser un disco muy especial. ¿La razón? Se cumple una década desde que salió su álbum debut Animal en 2010.

Pues bien, ya sabemos quién estará la primera en la cola para hacerse con uno de estos discos. Nada más y nada menos que Taylor Swift. La dival pop ha compartido una historia en Instagram donde ha mostrado el enorme entusiasmo que siente al escuchar My Own Dance.

Pantallazo de la cuenta de Taylor Swift / Instagram

"Vais a verme cantando esta canción el resto de mi vida. La canción más icónica, totalmente. ¿Cómo puede ser esto real?", ha escrito encima de portada del single. Vamos, que la buena de Tay tiene el tema en bucle.

Seguro que más de un fan de la intérprete de Lover ha ido corriendo a escuchar la nueva canción de Kesha. Quién sabe, quizá esto solo sea el principio de una bonita amistad y que pueda acabar en colaboración.