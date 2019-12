Marta Sánchez zanja su polémica con Rosalía

El pasado viernes, 20 de diciembre, Marta Sánchez se convirtió en trending topic. La razón no tenía que ver con su música o la aparición en un nuevo programa, sino por unas palabras que pronunció en una entrevista para La Voz de Galicia.

La artista de 53 años aseguró: “Yo, en mi juventud, fui una Rosalía Para mi generación”. ¿Y qué pasó? Pues que se lio en redes sociales, donde los haters sacaron a relucir toda su artillería pesada, haciendo mofas y criticando las palabras de la artista de Soy yo.

Ahora, tres días después, Marta ha publicado el mensaje de WhatsApp que le envío el periodista que le hizo aquella entrevista, apoyando a la cantante. Ella ha querido subir esta conversación para zanjar la polémica que se ha creado alrededor de ella con el siguiente mensaje:

“No suelo poner estas cosas en mi Instagram, pero así me aseguro de que lo veáis, especialmente esos haters que tanto tiempo dedicáis de vuestras vidas a comentar todo sobre mi. Es un whatsapp del periodista que me hizo la entrevista del viernes y que nada más lejos de su intención que despertar tanto comentario”.

Marta ha continuado explicando en el texto que estuvieron hablando sobre los 34 años que lleva de carrera: “Yo no miento ni pretendo compararme con nadie. Cada artista es único en su tiempo. Y yo lo fui y lo sigo siendo, os guste o no. Y, por supuesto no tengo que gustarle a todo el mundo”.

Además, Sánchez ha querido aprovechar para aclarar que ella es muy seguidora de la carrera de Rosalía: “Por cierto; a mí cuando alguien no me gusta, no pierdo ni un minuto de mi tiempo en escribirle nada...) Quede claro que Rosalía me encanta, suena en casa a todas horas y se merece todo lo que le está pasando por que es una gran artista”.

Con estas palabras, la artista española ha acabado con toda la polémica de la entrevista y ha tenido la oportunidad de defenderse de todas aquellas personas que han ido contra ella.

No ha podido acudir a su concierto en A Coruña

Pero la entrevista no ha sido el único contratiempo que ha tenido Marta estos días. La cantante no ha podido acudir al concierto que tenía en A Coruña. ¿La razón? El horrible temporal que ha tenido lugar este fin de semana en toda España: “Nos han devuelto después de más de tres horas y media de vuelo desde Las Palmas a Santiago y a Madrid porque era impracticable el aterrizaje. Lo siento muchísimo”.

Sus fans de A Coruña tendrán que esperar para poder verla. Pero todo sea por seguridad.