Marta Sánchez, sobre su comparación con Rosalía: “Lo que fui está escrito, no hablo por hablar”

Marta Sánchez ha acabado el año por todo lo alto y es que hace unos días, su nombre se convertía en trending topic por comparar su trayectoria con la de Rosalía.

La artista de 53 años aseguró: “Yo, en mi juventud, fui una Rosalía Para mi generación” y tras lo virales que se hicieron sus declaraciones, hoy las ha querido aclarar en 'Ya es mediodía'.

La cantante ha asegurado que sus palabras hacían referencia a una charla con un periodista con el que hablaba sobre su trayectoria: "Voy a hacer 34 años este año y comentábamos cómo era la industria en aquellos tiempos sin redes y yo también viví... bueno, madre mía, la mala suerte de haber utilizado un nombre. Podía haber dicho, sin ningún nombre, que tuve una época de muchísimo éxito", se lamentó en Telecinco.

Pero a su vez, se reafirmaba en lo que dijo: "Lo que yo fui está escrito ahí, no hablo por hablar".

¿Un dueto entre Rosalía y Marta Sánchez?

Aún así, entendía que muchos no conocieran su carrera o no la recordaran: "Es normal porque hay muchos fans en las redes de Rosalía y de muchos otros que tienen la edad de mi hija. Tampoco pretendo que todos los jóvenes conozcan mi trayectoria. La generación nueva no sabe lo que viví cuando tenía la edad de Rosalía".

Para finalizar, Sonsoles Ónega bromeaba con que finalmente saldría una colaboración entre las dos: "Yo no sé cuantísimos duetos habré hecho pero encantadísima por mi parte", sentenciaba Sánchez.