Aitana: “Casi me da una hipotermia grabando el videclip de ‘+’”

Aitana y Cali y El Dandee han sido esta semana los grandes protagonistas de LOS40 Global Show: Xmas Edition. Los artistas han visitado el programa que comanda Tony Aguilar para presentar +, una esperada colaboración que se ha convertido en un hit instantáneo.

Videoclip oficial de '+'

"Es nuestra canción favorita", asegura Mauricio Rengifo. "Queríamos hablar de un amor de verano, que es un amor muy intenso, pero muy corto. Me gustan las canciones felices, pero las canciones tristes como + acompañan a la gente de una manera más especial porque cuando echas de menos a alguien necesitas banda sonora".

Y añade: "+ tiene mucho del sonido de Yo te esperaré, pero queríamos echarlo para un lado al que no nos habíamos ido nunca, que es el de una banda de rock como Blink 182".

Sobre el videoclip, que ya supera los 4 millones de reproducciones en Youtube, Aitana habla de lo difícil que fue grabar bajo la lluvia, uno de los puntos fuertes del vídeo. "Fue difícil cuadrar agendas, pero no queríamos hacer un videoclip en el que no se nos viera juntos. Coincidió que ellos estaban en Argentina y yo tenía tres días libres y allí que me fui", afirma la cantante. "Fue una completa locura y casi me da una hipotermia".

“La idea sonaba muy bien: grabar un vídeo en Argentina y ponerle lluvia para que fuera más dramático”, dice después Mauricio. "Todo suena bien hasta que vas a grabar el vídeo a las 4 de la mañana a 2 grados. Hubo un momento en el que temblábamos literalmente del frío. Mereció mucho la pena, pero nunca más vuelvo a grabar un vídeo con lluvia".

Si quieres ver la entrevista completa de Aitana y Cali y El Dandee en LOS40 Global Show…¡dale al play!