¿Reconocerías a Lola Índigo en esta foto de pequeña?

En plena época navideña, los recuerdos salen a flor de piel. Han sido varios los usuarios que han tirado de carrete para felicitarnos estas fechas e inundarnos con su ternura. Uno de estos rostros ha sido el de Lola Índigo, quien nos ha deleitado con una foto de lo más adorable.

No cabe duda de que la cantante y bailarina se lleva el título a la niña más tierna, y ésta es una opinión que comparten sus más de 859.000 seguidores de Instagram. "When I was a bollito", señaló nuestra protagonista junto a la imagen de su mini-yo.

Ver esta publicación en Instagram when I was a bollito Una publicación compartida de lola indigo 🌙 (@lolaindigomusic) el 25 Dic, 2019 a las 4:51 PST

No es de extrañar que algunos de los artistas que protagonizan nuestro entorno de la música inundasen la publicación con comentarios de afecto y dulzura. "Qué bonita por favor", señaló Sonia de Sweet California. "Doña mofletes", añadió Don Patricio. "Y yo me como el bollitooooo", dijo su compañera Saydi. Vamos, que nadie ha podido resistirse a los encantos de la pequeña Lola.

La artista es hoy una de las más sonadas de LOS40 junto a su compañera Aitana, quienes lideran nuestra lista con Me Quedo. El hit forma parte del proyecto de la catalana, Spoiler, y ya ha conquistado a millones de usuarios alrededor del mundo. De hecho, más de 13,5 millones de personas han visto su videoclip en Youtube. ¡Todo un éxito!

Pero Lola ya tiene la vista puesta en el futuro y piensa en las próximas colaboraciones que nos ofrecerá. Tal y como desveló en una entrevista con LOS40, los nombres de Omar Montes y Mahmood aparecen entre sus planes, aunque aún debe sentarse con ellos en el estudio y trabajar en los sonidos que podrían crear.

Sea como sea, la intérprete de Mujer Bruja se ha propuesto conquistar, no solo nuestros oídos, sino también nuestros corazones. ¡Cuánta ternura en una sola imagen!