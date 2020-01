David Bisbal sobre las nuevas tendencias: “Este nuevo beat urbano tiene mucho que ver con la rumba”

En tus planes, así se llama el disco con el que David Bisbal ha estrenado este 2020. Un disco en el que recupera las raíces más pop y rumberas de sus inicios y que ha disfrutado al máximo gestando.

Hay canciones para su mujer, para su hijo y para el público, en general, que sigue enganchado a su forma vitalista de entender la música. Recoge las últimas colaboraciones que nos ha ido mostrando y suma una nueva colección de temas que llevan su sello en la composición.

Y no, no ha caído en el estilo imperante en estos tiempos. Hay urban latino pero no es lo que predomina. No se ha ido por el camino fácil.

En estos tiempos de primacía del urban latino tú vuelvas al pop y la rumba que te caracterizan, ¿no te has sentido tentado de abrazar las tendencias?

Fíjate que ya lo hice hace mucho tiempo. Recuerdo cuando hicimos el disco Premonición, que fue el tercer disco, hicimos una colaboración con Wisin y Yandel y Vicente Amigo, Torre de Babel. Imagínate que mezcla, Wisin y Yandel la parte urbana. Una canción y un mensaje que era de denuncia, altruista, Vicente Amigo ponía su parte más flamenca y mi parte pop. Era una canción de 2007 que teníamos pensado que fuera single y no lo fue porque por aquel entonces no se programaba rap. A mí siempre me ha gustado la rumba y este nuevo beat urbano, tiene mucho que ver con la rumba, casa perfectamente.

Vamos, que fuiste pionero…

Cuando estoy en Latinoamérica o en la parte latina de Estados Unidos les digo que este beat urbano se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, la rumba en España es así, lo que pasa es que el beat urbano es creado electrónicamente pero esa parte urbana representa a la rumba de toda la vida. Es algo que siempre he hablado con mi amigo Melendi que siempre hemos grabado rumba desde el principio de nuestra carrera. Ahora estamos como peces en el agua con este ritmo porque es lo que siempre hemos sentido desde el principio de nuestra carrera. He querido mantener esta rumba con una letra cuidada, ritmos fantásticos y cuidando la parte musical, la grabación, y he podido poner un beat electrónico para modernizar las canciones.

Bad Bunny lanzó un zasca en los Grammy Latinos donde dijo que estos artistas se estaban acomodando y que había que volver a la esencia de este urban latino, ¿tú cómo lo ves?

Me parece una visión muy inteligente por su parte porque la gente que se acomoda o se cree superior ya no tiene la necesidad de mejorar. La gente que cree que lo ha dado todo o se cree muy bueno, no ve la necesidad de mejorar porque no se ve fallos y no se va a esforzar jamás. Que lo haya dicho él me parece fantástico porque va a hacer que todo vuelva a mejorar. Había un momento de la música urbana que a mí me encantaba, y del rap en general, y es que utilizaban la parte orgánica de la música y eso era espectacular.

¿Piensas en alguien en especial?

Yo recuerdo el disco de K’Naan, que hizo un discazo que te puedes morir, rapero espectacular. Hizo colaboraciones con Axl Rose, con Maroon 5, con baterías y guitarras eléctricas de verdad, con música de verdad, fusionado con su rap. No niego que la actualidad musical unas veces pasa por vías más electrónicas y otras más orgánicas. Pero en aquel entonces se grababa con música de verdad y me encantaba. Por ejemplo, el boss, Daddy Yankee, cuando ha hecho esas canciones urbanas pero con instrumentos de salsa, metales…era una bestialidad. A mí me gusta mucho la música urbana, el rap, y si se van por esta parte más orgánica sería un placer.