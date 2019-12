Pablo Alborán, Maroon 5, Dua Lipa… ¿Quién será el último número uno de 2019?

Se agota el 2019 y, por tanto, este sábado sabremos cuál es la canción que se lleva el último número uno del año; también, cuál empieza 2020 en el primer puesto de la lista más importante del país. A día de hoy la que ocupa la primera plaza es Me quedo, de Aitana y Lola Índigo. Las dos extriunfitas han reinado en Navidad y se enfrentan ahora al reto de mantenerse en lo más alto.

Son tan favoritas como muchos de sus perseguidores. Entre los seis primeros puestos encontramos varios temas que aún no han llegado a la cima. Es el caso de Pablo Alborán y Ava Max con Tabú, que están en el tercer cajón del podio. La estadounidense es, además, candidata con Torn y podría lograr un triplete, pues también figura en el ránking con So am I, que llegó al número uno. En el #5 están Maroon 5 con Memories y en el #6, Dua Lipa con Don't start now, dos de los hits internacionales más potentes de esta recta final del año.

Como decimos, Ava Max es candidata, pero también lo es Arizona Zervas, la nueva sensación del hip hop estadounidense. Este chico ha visto como su tema Roxanne se convertía en un éxito viral gracias a la aplicación TikTok, que acto seguido ha pasado a arrasar en las listas de ventas de todo el mundo. Para que ambos ingresen en la lista de LOS40 este sábado debes seguir apoyándolos con el HT #MiVoto40 en Twitter.

Todo eso, además de sorpresas, noticias, la Máquina del Tiempo (con números uno del pasado)…, a partir de las 10 (9 en Canarias) en las cuatro horas más intensas de la radio musical. Este sábado, conducidas por Óscar Martínez. ¡No nos falles!