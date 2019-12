La Rosalía más rapera, en ‘Highest In The Room (remix)’ de Travis Scott

Todos la estábamos esperando y al fin ha llegado. Highest In The Room, la nueva canción de Rosalía y Travis Scott, ha llegado para llenar de ritmos nuestro fin de semana. Aunque no vamos a engañarte, esta fusión de estilo no dejará de sorprendernos.

Acostumbrados a escuchar su voz aflamencada con unos sonidos más folclóricos o urbanos, Rosalía se atreve con los ritmos del rap que tanto caracterizan a Travis Scott. Y es que, aunque se trate de una nueva versión de una canción ya publicada previamente, la cantante ha sabido darle su toque más personal. Eso sí, siguiendo la línea del estilo del rapero.

Ya no era ningún secreto. La intérprete de A Palé preparaba su nuevo trabajo junto a uno de los mayores referentes del hip hop a nivel internacional. Y es que si hay algo que Rosalía ha demostrado en estos últimos meses es su capacidad de traspasar fronteras y conquistar a todo aquél que la escuche.

Pero lo cierto es que no es la primera vez que vemos a estos dos artistas juntos por la música. La catalana invitó a Travis a uno de sus conciertos para disfrutar de sus temas en directo. Allí aprovecharon la ocasión para inmortalizar el momento y fortalecer aún más su conexión.

Ahora, Scott ha decidido contar con el talento de nuestra protagonista para incorporarla en JackBoys, el álbum recopilatorio de éxitos junto a JackBoys en el que incluyen colaboraciones con Quavo, Offset, Young Thug, Pop Smoke y Rosalía. ¡Toda una infiltrada en el ámbito rapero!

No queremos entretenerte más, así que dale al play y déjate llevar por los ritmos más frescos de esta nueva versión de uno de los hits de Travis Scott. Un tema a través del cual Rosalía demuestra que no hay barreras ni obstáculos que impidan su desarrollo e innovación como artista. No nos extraña, pues, que algunos referentes musicales caigan rendidos ante su versatibilidad.