Rosalía confirma su colaboración con BlackPink

El 2020 llegará cargado de verdaderos temazos, y no lo decimos nosotros, sino los propios artistas. Sin ir más lejos, Rosalía acaba de hacer oficial su colaboración con uno de los grupos más exitosos del K-Pop: BlackPink. Como era de esperar, la noticia ha revolucionado a sus seguidores, quienes se han encontrado con la sorpresa esta misma mañana.

De este modo, la catalana se une a la ola de voces que prueban y comprueban el éxito de este estilo musical. Hemos de recordar que BlackPink cosecha grandes logros en su carrera y, junto a BTS, se han convertido en unas de las bandas más solicitadas del panorama.

No sería la primera diva internacional que se atreviese con este grupo. Ya lo hizo la mismísima Dua Lipa en su tema Kiss And Make Up, que escaló hasta el puesto más alto de nuestra lista. ¡Lo dimos todo con sus ritmos!

Pero lo cierto es que no es lo único que se conoce sobre el próximo sencillo de la cantante de A Palé. Ella misma ha confirmado que se llamará Señorita In The City, que unirá ambas lenguas y que verá la luz el próximo 14 de febrero. ¿Acaso hay mejor forma de celebrar el Día de los Enamorados que escuchando nueva música?

Aunque aún no hayamos podido escuchar los sonidos de este tema, estamos seguros de que no tardarán en deleitarnos con algún que otro avance. ¿Se atreverá Rosalía con nuevos sonidos como ya ha hecho en Highest In The Room con Travis Scott? ¡Tendremos que esperar para saberlo!

ÚLTIMA HORA: ¡Eres inocente! Hoy es el Día de los Santos Inocentes. Aunque sean dos de las artistas más solicitadas del momento, se desconoce que estén preparando un nuevo proyecto juntas. Aunque, ¿quién sabe? La vida puede sorprenderte.