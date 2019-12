‘La casa de papel’ lidera los rankings de Netflix en 2019

Ahora que vamos a dar carpetazo a 2019 y toca hacer balances, llegan listas de todo tipo. Si a lo largo del año Netflix no suele dar datos de sus audiencias, ahora ha decidido publicar sus top de las series, estrenos, películas y documentales más populares a lo largo de los últimos doce meses y, para qué engañarnos, hay una serie que triunfa sobre todas: La casa de papel.

Estamos hablando de lo que ha sido popular en España este año. Como indica la plataforma, “estas listas están basadas en el número de cuentas que han visto al menos dos minutos de una serie, película o especial en los 28 primeros días desde su estreno en Netflix en 2019”. Un mínimo de visualización que ha sido criticado por algunos usuarios que lo consideran insuficiente para tenerla en cuenta.

Y sí, en la lista nos encontramos con estrenos de este mismo mes y Netflix ya aclara que “los títulos del mes de diciembre incluyen predicciones de visualización”.

Los estrenos más populares

Si nos centramos en los estrenos del año, podemos darnos cuenta de que las series lideran las visualizaciones en Netflix y, además, podemos decir que las producciones españolas no salen mal paradas gracias a Élite y La casa de papel.

El estreno de la tercera temporada generó mucha expectación y eso hizo que se convirtiera en uno de los ‘must’ de este año. Y que conste que su popularidad no se reduce sólo a España.

Los 10 estrenos más populares en 2019 The Witcher, la segunda serie más popular del año. / Imagen de la serie 1. La casa de papel: Parte 3. 2. The Witcher. 3. 6 en la sombra. 4. Élite: T2. 5. El irlandés. 6. Stranger Things: T3. 7. Triple frontera. 8. A pesar de todo. 9. Criminales en el mar. 10. Sex education.

Las series más populares

Si nos centramos en las series, podemos decir que la mitad del top 10 está compuesta por títulos españoles, lo que resulta un buen indicativo del buen momento que viven la producción de series en nuestro país.

Si hablamos de las producciones internacionales, hay una que lidera sobre el resto, The Witcher, que se ha estrenado este mismo mes de diciembre.

Eso sí, hay usuarios que han echado en falta títulos como Atípico, Merlí, Sense8, Dark, Baby, Vis a vis o Peaky Blinders.

Las 10 series más populares en 2019 'Élite', una de las series más populares en 2019. / Foto promocional 1. La casa de papel: Parte 3. 2. The Witcher. 3. Élite: T2. 4. Stranger Things: T3. 5. Sex education. 6. Las chicas del cable: T4. 7. The umbrella academy. 8. Alta mar: T1. 9. You: T2. 10. Hache.

Las películas más populares

Netflix también ha publicado su top 10 de las películas que más han llamado la atención de sus suscriptores. Ryan Reynolds y Robert de Niro han sido dos de los grandes reclamos de las pelis que lideran el ranking.

Mucha acción pero también mucho romanticismo. Y sí, no falta uno de los chicos de moda entre los jóvenes más románticos, Noah Centineo, prota de La cita perfecta.

Y que conste que se cuelan dos pelis españolas. Una de ellas, A pesar de todo, con Blanca Suárez, Belén Cuesta, Amaia Salamanca y Macarena García. La otra, ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, en la que veíamos a María Pedraza y Jaime Lorente que, por aquel entonces, todavía eran pareja.

Entre los títulos que han echado algunos usuarios, están Call me by your name o Historia de un matrimonio.

Las 10 películas más populares '6 en la sombra', la peli más popular de 2019. / Imagen promocional 1. 6 en la sombra. 2. El irlandés. 3. Triple frontera. 4. A pesar de todo. 5. Criminales en el mar. 6. ¿No es romántico? 7. La cita perfecta. 8. Amor en obras. 9. ¿A quién te llevarías a una isla desierta? 10. Tall girl.

Los documentales más populares

Y aunque el documental no es el género más popular, hay que reconocer que cada vez tiene más interesados. Y aunque los musicales no suelen ser los más demandados, hay excepciones como el de Beyoncé.

Las niñas de Alcàsser o el caso de Madeline McCann, demuestran que los sucesos siguen despertando el interés de una gran mayoría. También funciona la nostalgia, como demuestra el interés por Parchís.