Ellie Goulding - River [2019]

Después de canciones como Flux y Hate Me llega el turno de River, su versión de la canción navideña de la artista canadiense Joni Mitchell. Una emotiva balada con la que la cantante y compositora británica Ellie Goulding ha querido despedir el año y la década.

De hecho, termina 2019 (¡y la década!) con River como número 1 en la lista de singles de Reino Unido, su tercer número 1 después de temas como Burn (2013) y Love Me Like You Do (2015). Ellie no ha podido ocultar su alegría y satisfacción en redes, donde ha agradecido este hito. Además, la cantante está de enhorabuena porque este 30 de diciembre es su cumpleaños y ha expresado que no puede estar más feliz.

Sobre esta versión que ha hecho en exclusiva para Amazon Music, Ellie dijio en redes sociales: "Joni fue una de las razones por las que quise ser compositora. Es un honor haber tenido la oportunidad de versionar esta canción".

Concienciando sobre el medioambiente

En el videoclip que acompaña a la canción ha sido dirigido por David Soutar y en él vemos cómo el espíritu navideño no está reñido con el respeto por el medioambiente. Protagonizado por Goulding, en este clip vemos a la artista y a unos amigos que quedan para recoger plásticos de las playas y crear un árbol de navidad con ellos.