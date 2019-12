Del triplete de Ava Max al subidón de Morat: lo mejor de la lista semanal

El gran año de Ava Max no podía terminar mejor. Después de obtener dos números uno en 2019 con Sweet but psycho y So am I, y de ganar en LOS40 Music Awards el premio a la Mejor Canción Internacional por el primero de los singles antes citados, Amanda cierra la temporada con un triplete en la lista de LOS40. Mientras So am I y Tabú (con Pablo Alborán) siguen en lista, la estadounidense se ha convertido en la entrada más fuerte esta semana con Torn, que debuta en el #33.

Es, por tanto, una de las grandes protagonistas de la última lista del año, que lideran Maroon 5 con Memories. Pero también hay que brindar una ovación a Morat, que logran con A dónde vamos la subida más importante: seis posiciones hasta el #21. Por su parte, Arizona Zervas se estrena en el chart con su éxito viral Roxanne, directo al #37. El récord de permanencia sigue en poder de Lewis Capaldi con Someone you loved, que después de 31 semanas con nosotros ahora se sitúa en el #34. En el vídeo de la parte superior te ampliamos esta información.