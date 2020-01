La depresión de Katy Perry y el papel de Orlando Bloom

En el verano de 2018, Katy Perry sorprendió a todo el mundo con unas inesperadas declaraciones en las que por primera vez hablaba abiertamente sobre la depresión que había sufrido tras la mala recepción de su disco Witness.

"He tenido episodios momentáneos de depresión, tuve el corazón roto el año pasado porque, sin querer, daba mucha importancia a la reacción del público, y éste no reaccionó como yo esperaba. Me rompió el corazón. La música es lo que más amo y creo que el universo me estaba diciendo: ‘Vale, estás diciendo todo esto sobre quererse a uno mismo y ser auténtico, pero te vamos a hacer pasar otra prueba y dejarte sin validación. Así comprobarás cuánto te quieres a ti misma de verdad”, declaró en la entrevista hablando sobre la situación por la que pasó" confesaba la intérprete a la revista Vogue en aquel verano de 2018.

Apenas un par de años después, la solista californiana sigue hablando abiertamente de una de las épocas más oscuras de su vida y del importante papel que ha desempeñado Orlando Bloom en la recuperación que inició tiempo atrás.

"Entré en depresión y no quería salir de la cama. En el pasado era capaz de sobreponerme pero en esta ocasión algo sucedió que me hizo caer demasiados tramos de escaleras. Realmente he tenido que hacer una completa recuperación mental" confiesa a la revista.

Katy Perry ha vuelto a abrir su corazón y su mente de nuevo para Vogue en su edición para India explicando que el actor fue un ancla para ella: "He ido a terapia siguiendo varios procesos y tomando plantas medicinales... Y he tenido un compañero que me ha ayudado a encontrar el equilibrio, Orlando, que también estaba en su propio viaje espiritual. Él ha sido el ancha que me abrazaba y me hacía sentir la realidad. Él no es el fan número 1 de Katy Perry pero sí es el fan número uno de Katheryn Hudson".