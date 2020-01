Tones and I sitúa por tercera vez ‘Dance monkey’ en el Nº1

El número uno de la primera lista de 2020 es para Tones and I y Dance monkey. El éxito de esta joven australiana alcanza el puesto de honor de LOS40 por tercera semana no consecutiva: la primera vez fue el 23 noviembre, lo recuperó el 14 de diciembre y ahora este 4 de enero recibe como regalo de Reyes de nuevo la medalla de oro del chart. Lo logra después de 15 semanas en lista y subiendo una posición, desde el #2.

Lo que empezó siendo la sorpresa de una desconocida se ha convertido en el tema más celebrado de este invierno. Un hit que transmite muy buen rollo, que ha puesto a su creadora, Toni Elizabeth Watson —cuya edad mantiene en secreto—, en el mapa de la música pop mundial. En su Australia natal es todo un fenómeno: se llevó cuatro premios Aria (los Grammy australianos) y Dance monkey ha pasado a ser el single que más semanas ha estado en el número uno en la historia de las listas de aquel país (21 semanas). También se han puesto a sus pies en el Reino Unido, donde ha batido otro récord: con once semanas consecutivas en el número uno, se ha convertido en la cantante femenina que más tiempo ha permanecido en el primer puesto, superando nada menos que a Whitney Houston y Rihanna, que habían estado diez semanas con I will always love you y Umbrella, respectivamente. En las exigentes listas de Estados Unidos ha llegado a la novena posición.

En fin, un tema que ha cambiado la vida de esta chica que hasta hace poco tocaba en las calles de la ciudad de Byron Bay y que ahora es aclamada en todo el planeta. También por los oyentes de LOS40, que la han aupado de nuevo al número uno. ¡Enhorabuena!