Sampleando: Beyoncé, Eminem, Katy Perry o Ariana Grande y otros artistas que usaron samples para sus grandes éxitos

Grandes canciones conocidas por todos contienen samples de otros temas. Canciones que sirven de inspiración a otras y que se actualizan a través de los hits de las nuevas generaciones. A ver cuántos de ellos hubiéseis sido capaces de reconocer.

El tema Swish Swish de Katy Perry junto a Nicky Minaj aparte del cameo de Bill Walton, Stranger Things y un partido de baloncesto, usa la base de Star 69, temazo de Fatboy Slim de 2010.

Si escucháis Nice For What de Drake, fácilmente podréis reconocer el Ex-Factor de Lauryn Hill. En Be Careful de Cardi B sucede lo mismo. La exintegrante de The FuGees sigue relevante más de veinte años después de su tremendo The Miseducation of Lauryn Hill.

Uno de lo más obvios es el caso de Ariana Grande en Break Your Heart Right Back junto a Childish Gambino, donde samplea el éxito de Diana Ross I´m coming out a modo homenaje.

Si siempre os gustó el éxito de Blackstreet No Diggity, disfrutaréis también con el rollazo de Bill Withers con Grandma´s Hands.

Justify my love de Madonna no puede negar que es un sample de Security in the First World de Public Enemy. Eso sí, ella dota a la canción de su propia esencia. Como en Hung Up hizo con el Gimme Gimme Gimme de Abba.

Daft Punk son especialistas en samplear. Por ejemplo, este Harder, Better, Faster, Stronger es un sample de este tema de 1979.

Nicky Minaj tomó prestados varios fragmentos del más que clásico Baby got back de Sir Mix-A-Lot para Anaconda.

Si escucháis este tema de Patti LaBelle, enseguida se os vendrá a la cabeza la melodía del Dilemma de Nelly con Kelly Rowland.

Para el tema principal de Mentes Peligrosas, Coolio usó el sample de este tema de Stevie Wonder y lo endureció.

En 1993, Cypress Hill sampleó el tema de Dusty Springsfield que muchos conocieron a raíz de Pulp Fiction.

Sólo Kanye West podía samplear como un virtuoso al mismísimo Ray Charles junto a Jamie Foxx.

Para Changes, 2PAC usó las bases de este temazo y lo adaptó a su estilo con varios arreglos.

Beyoncé también ha tirado de sample para uno de sus temas más conocidos, Crazy In Love. Y si no, escuchad a The Chi-Lites.

Eminem utilizó el sample del Thank You de Dido para su tema Stan, en cuyo videoclip la cantante hacía un cameo. Y aún a día de hoy, escuchando la original, nos pasamos la canción esperando a que el rapero entre.

Rihanna sampleó el tema de Soft Cell que versionó Marilyn Manson. Y es que Tainted Love está de lo más manoseado.

M.I.A destaca por su originalidad, y no iba a ser menos a la hora de usar un sample. Éste de The Clash le vino que ni pintado para su temazo en la banda sonora de Slumdog Millonaire.

¿Hay alguna duda todavía de que Coldplay samplearon Ritmo de la Noche en este tema?

No sabemos qué sample tendría pensando Marta Sánchez para el himno de España. Pero en Superstar usó el de Depeche Mode.