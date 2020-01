David Bisbal - En tus planes [2020]

Uno de los primeros discos que ha llegado en este 2020 ha sido En tus planes de David Bisbal. El solista publica por primera vez en su carrera un álbum de estudio en los primeros días del año en el que recopila algunos de sus grandes éxitos del 2019 y canciones inéditas como esta En tus planes que da nombre a su nuevo proyecto.

En tus planes es un disco que conocemos en gran parte porque incluye todas las colaboraciones que ha ido compartiendo en los últimos meses. Pero nos trae otra colección de temas que nos devuelven a las raíces del cantante, las más cercanas a la rumba y el pop.

En Tus Planes será el sucesor de Hijos del Mar, el sexto álbum de estudio que vio la luz en 2016.

Para ilustrar este lanzamiento, el canal oficial del almeriense ha estrenado no solo los audios de buena parte de estos hits sino también el videoclip oficial del single: "He disfrutado mucho también del videoclip que es una historia muy abstracta, me gusta mucho ese tipo de historia porque no es una historia como tal sino entrar en la imaginación de la gente. La cosa de jugar con la puerta, mi traje celeste, el césped rosa…me ha gustado mucho ese tipo de material que me va a dar mucho juego en el directo. Ha sido un año creativo importante y de organización".

El intérprete de Mucho Más Allá recorrerá España y el mundo con este nuevo trabajo discográfico. De momento, nos ha ofrecido las primeras fechas nacionales. Barcelona será la ciudad encargada de inaugurar este tour el próximo 15 de mayo en el Palau Sant Jordi, seguida de Valencia, Sevilla, Málaga y Madrid.

La actriz Beatriz Fernández, a quien hemos visto en el corto Agurra dirigido por Iñaki Elizalde, protagoniza el vídeo junto a David Bisbal. Un clip cuyos exteriores han sido rodados en el aeródromo de Casarrubios en Toledo.

La estética del vídeo se corresponde con las fotografías que encontramos en el arte del disco En tus planes por lo que la sesión de fotos y el videoclip fueron realizados siguiendo la misma línea visual. ¡Dale al play!