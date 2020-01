Shakira desvela la razón por la que no quiere casarse con Piqué

Shakira y Gerard Piqué son una de las parejas más mediáticas de la última década. La cantante y el futbolista comenzaron una bonita relación en 2010, durante el Mundial de Sudáfrica. De hecho, el deportista participó en el videoclip de Waka Waka, que se convirtió en el himno de aquella competición.

Diez años después, la pareja continúa junta y han formado una preciosa familia con sus hijos Sasha y Milan (de cuatro y siete añitos). Pero, aunque muchos demos por hecho que la pareja ha pasado por el altar, la verdad es que no lo han hecho.

Ha sido en una entrevista para el programa 60 minutes de CBS (donde también ha hablado sobre su próxima y esperada actuación en la Super Bowl) en el que Shakira ha dado las razones por las que no quiere casarse con el deportista. Ni ahora, ni nunca.

Ver esta publicación en Instagram Family. Una publicación compartida de Gerard Piqué (@3gerardpique) el 18 Jun, 2019 a las 7:52 PDT

En la entrevista, donde Gerard también estaba presente, la estrella del pop ha declarado que se encuentra muy bien en su actual estado civil: “Te voy a decir la verdad, el matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, prefiero que lo haga como su novia”.

La cantante ha continuado hablando, entre risas, de las ventajas que tiene no pasar por el altar con su pareja: “Como su amante, su novia. Es como una pequeña fruta prohibida, ¿sabes? Quiero mantenerlo en alerta. Quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento”.

Sin lugar a dudas, estas palabras han hecho gracia a los seguidores de la artista, demostrando, una vez más, que Shakira tiene un gran sentido del humor. De este modo, parece que no vamos a ver a la pareja pasar por el altar (al menos por ahora).

En la misma entrevista, Shakira ha hablado de cómo se fijó en él cuando rodó el videoclip de Waka Waka: “No era fan del fútbol, así que no sabía quién era. Pero cuando vi el vídeo, pensé ‘mmm, ese chico es mono’. Entonces alguien decidió presentarnos”.

Por su parte, Piqué asegura que no lo pasó muy bien bailando ya que no es muy bueno en ese terreno: “Me sentí un poco ridículo”.