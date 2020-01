Miley Cyrus apuesta por los cambios en 2020: "Nuevo pelo, nuevo año, nueva música"

La década arranca fuerte para los artistas. Música nueva, importantes proyectos y cambios de look. Miley Cyrus ha optado por las tres para comenzar el 2020 con toda la energía del mundo: se ha cortado el pelo y tiene nuevos temas en camino. Toda una fantasía para los smilers.

"Nuevo pelo. Nuevo año. NUEVA MÚSICA", ha escrito en sus redes sociales junto a una serie de imágenes Una manera de adelantar que acaba de comenzar un año repleto de avances. La artista apareció antes de Navidad con un radical corte de pelo, pero ahora ha decidido dar un cambio de look mucho más radical con una melena más rubia, por encima del hombro y el flequillo recto.



Miley se pasó el juego hace unos meses cuando en plena moda del #10yearschallenge, la prueba en la que teníamos que comparar una foto actual con una de hace 10 años, la artista decidió ir a por todas y cortarse el pelo al más puro estilo Hannah Montana, más de una década después del estreno de la serie. Y sus fans se volvieron locos. "Ya saben muchachos, fue tan difícil ir y venir que decidí ser Hannah para siempre", escribió la cantante en su Instagram junto a la famosa imagen. "He ganado", alardeaba.

Y, ¿qué hay de su música? Todavía no sabemos que tiene entre manos, pero no dudamos en que sorprenda tanto como sus repentinos cambios de pelo. ¿Nos gustará? No lo dudamos.