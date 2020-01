De Lewis Capaldi a Tones and I: la cuenta atrás, en vídeo

La primera lista de 2020 empieza y acaba con grandes artistas internacionales. En el #40 está Lewis Capaldi con Someone you loved, tema que fue número uno y que ahora ostenta el récord de permanencia después de 32 semanas con nosotros; en el primero puesto, la australiana Tones and I con Dance monkey, el hit que está haciendo bailar a todo el mundo. En uno y otra empieza y acaba el repaso en vídeo que puedes ver en las imágenes de la parte superior, y que, como no puede ser de otro modo, contiene las 40 canciones más importantes del país esta primera semana del año.