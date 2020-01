Aitana por partida doble, Ava Max por partida triple… Lo mejor de la lista semanal

Aitana con Cali y El Dandee han sido la entrada más fuerte esta semana en la lista de LOS40. Su tema a medias, con el escueto título de +, ha debutado nada menos que en el ecuador del chart (#20). De este modo, la catalana hace doblete, pues en el #8 figura con Me quedo, su dúo con Lola Índigo, canción con la que llegó al número uno.

Si lo de Aitana es impresionante, lo de otra mujer, Ava Max, es para hacerle la ola. La estadounidense ha protagonizado la subida más importante con Torn, que asciende cinco puestos hasta quedarse en el #28. Y, además, hace triplete: siguen en lista Tabú, con Pablo Alborán (#2), y So am I (#22), tema con el que llegó a lo más alto.

Otros destacados son Harry Styles, que estrena Adore you en el #35, Lewis Capaldi, récord de permanencia (32 semanas) con Someone you loved (ahora en el #40) y, claro está, el número uno de la semana: Tones and I con Dance monkey. Más info, en el vídeo de arriba.