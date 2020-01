El tándem Mark Ronson - Miley Cyrus podría volver

La química musical entre ambos es inconfundible. Mark Ronson y Miley Cyrus han conseguido el éxito con sus colaboraciones como Nothing breaks like a heart y She is coming. El tándem productor - solista funciona y muy pronto podríamos tener una nueva entrega.

Así lo han desvelado ambos a través de sus redes sociales. Primero fue la estadounidense que anunciaba sus nuevos propósitos para 2020: "Nuevo pelo. Nuevo año. Nueva música". Una manera de adelantar que acaba de comenzar un año repleto de avances con un cambio de look mucho más radical con una melena más rubia, por encima del hombro y el flequillo recto.

Este nuevo aspecto lo lucía en una sesión fotográfica con una camiseta en la que se leía "I am here for you". Nadie sospechaba lo que Mark Ronson tenía que aportar. El londinense publicaba en sus redes sociales un teaser de lo que parece ser un nuevo videoclip junto a Miley Cyrus.

"If 2019 was for the break; 2020 is for the breaker's. Right, Miley?... (very psyched for you all to hear this one, whenever mama say it's ok)" ("Si el 2019 fue para la ruptura; el 2020 es para los rompedores. ¿Verdad, Miley?... Mentalizado para que todos la escuchéis, cuando mama diga que está todo ok") escribía el productor y músico en su perfil oficial de Instagram junto al vídeo en el que suena una canción y Miley luce la citada camiseta.

En el vídeo que mezcla bajo, batería y la voz de Miley Cyrus (con algún que otro jadeo) se anuncia que en 2020 arrancará una nueva era. Después de estar involucrado en su último EP, She is coming, todo apunta a que Ronson volvería a unir sus fuerzas con la intérprete en su próximo proyecto.

Según desveló en su día la cantante durante una entrevista con LOS40, She is here y She is coming, deberían ser sus siguientes pasos. Pero conociendo a la solista no sería de extrañar que el proyecto haya mutado a She is Miley Cyrus, un rumor que va cobrando fuerza desde que empezó a escucharse que Bad karma podría ser el siguiente single tras Slide away.

Ahora solo nos falta saber en qué momento Miley lanzará este nuevo proyecto. Por ahora solo sabemos que el séptimo álbum de Miley se llamará She Is Miley Cyrus y que ha trabajado con productores como Mark Ronson, RZA o Mike Will Made It. Tendremos que esperar para conocer el disco entero y si Sagitarius, Mother’s Daughter, Slide Away, Party up the Street, American Dream, Naked, Golden G String, Mary Jane, Victoria, Cattitude, Bad Karma, I Play With... y Coldblood es su listado definitivo.