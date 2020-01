¿Qué significa “Yummy”, la palabra que da nombre al tema de Justin Bieber?

Se ha hecho de rogar, pero por fin, Justin Bieber ha sacado su nuevo tema: Yummy. Tras cuatro años sin lanzar singles en solitario (es verdad que ha hecho varias colaboraciones), por fin podemos disfrutar de la nueva música del canadiense.

El artista ya adelantó que esta nueva etapa musical iba a ser diferente y con Yummy lo ha demostrado. En tan solo tres días, el videoclip de la canción suma 30 millones de reproducciones, ¡y sigue subiendo!

Pero, ¿qué significa realmente la palabra 'Yummy' que da nombre a la canción y que no para de repetir el artista?

Hemos tirado, como era de esperar, de un diccionario de inglés - español. Como buenos millennials hemos consultado el Wordeference y hemos comprobado que la 'Yummy' signfica 'delicioso' o 'rico' y que se trata de un adjetivo que se utiliza de forma informal. Vamos, que no vas a ver a la reina de Inglaterra diciendo la palabra.

De hecho, se puede utilizar como una interjección ("yummy!") que podría traducirse directamente como "¡qué rico!".

Además, tal y como recoge el "Urban Dictionary", esta palabra también sirve para referirse a una persona atractiva.

¿Y en qué sentido utiliza la palabra Justin Bieber en su nuevo single? El artista repite una y otra vez en el estribillo: "Yeah, you got that yummy-yum That yummy-yum, that yummy-yummy" (Sí, tienes esa cosa deliciosa. Esa cosa deliciosa, esa cosa deliciosa).

Obviamente, Justin Bieber no está hablando de algo que se come. El artista de 25 años se refiere a una de las características que más le gustan de su pareja. Esa cosa que hace que le guste tanto es apersona y que no puede describir.

Quién sabe, quizá terminemos utilizando la palabra 'yummy' en nuestro día a día.