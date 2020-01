¿Sabes qué cantante ha perdido dos décimos de Lotería premiados?

A veces los despistes juegan malas pasadas e, incluso, pueden salir muy caros. ¿Te imaginas que te toca la lotería, algo ya de por sí bastante improbable, pero no imposible de imaginar, y que encima no encontrases los décimos premiados? ¡Toda una serie de catastróficas desdichas con los planetas alineados en tu contra! Pues bien, eso es lo que le ha ocurrido a la cantante Soraya, quien compartió con sus followers la desgracia de haber perdido, no una, si no dos papeletas de la Lotería de El Niño, ¡ambas premiadas! Un mal trago que fue de lo más comentado en las redes sociales.

Soraya perdió dos décimos de la Lotería premiados. / Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images / Getty Images

"Hoy es un día especial. Resulta que mi tío José en Nochebuena siempre nos regala un boleto de la Lotería del Niño. A ver, obviamente no me ha tocado 'El Gordo', pero me ha tocado. ¿Y sabéis lo que pasa, no? Que no lo encuentro." Así de frustrada lo explicaba la propia Soraya en sus historias de Instagram.

Finalmente, la historia ha terminado de manera feliz y la cantante, que se encuentra en plena promoción de su nuevo single Gimme de tu Amor y calentando motores para su próximo álbum, ha encontrado lo décimos de lotería tan solo unas horas después y ha ido a recoger su correspondiente premio. En cuanto a los números, a juzgar por la imagen que compartió con sus preocupados fans al grito de "¡Los encontré!", estaban premiados únicamente con la devolución del importe apostado, es decir, 20 euros. Eso sí, tal y como recuerda el diario ABC, esta no sería la primera vez que la ex concursante de Operación Triunfo sale bien parada en un juego de azar de este tipo, ya que en una ocasión anterior habría resultado ganadora del segundo premio de la Lotería de Navidad. ¡Qué buena suerte! Una anécdota que solo ha quedado en el susto y con la que Soraya ha puesto fin a unas estupendas vacaciones de Navidad llenas de momentos mágicos al lado de su pequeña Manuela.