Soraya ya está disfrutando de la Navidad con su pequeña

Todavía no hemos estrenado siquiera diciembre pero ya son muchos los que tienen la cabeza puesta en Navidad. Es inevitable. Ya están colocadas las luces que llenarán de color las principales calles del país. Los escaparates lucen sus bolas y guirnaldas. Los turrones nos tientan desde los estantes de los supermercados y los anuncios de juguetes no dejan de repetirse sin cesar a todas horas. Así que, si Soraya dice que ya está disfrutando de estas fechas, no debe estrañarnos.

"Sus primeras navidades!!!", escribía junto a un vídeo de su pequeña, "Manuela ya tiene dos años y 9 meses, es la edad perfecta para empezar a enterarse de lo que son las navidades! Aún no es uno de Diciembre y ya hemos instalado el árbol, los calcetines y en estos días nos vamos a poner a hacer galletitas ".

En estas fechas se multiplican las tradiciones aunque luego está en cada uno vivir estas fiestas apegados a ellas o pasar olímpicamente. Soraya lo tiene claro. "Parece lo típico, pero creemos en casa que es lo que los niños deben vivir . Las tradiciones y la ilusión. Manuela no deja de estar en el árbol repitiendo 'viene papá Noel'. Espero que cuando llegue papá Noel no le de el berrinche!", contaba sobre cómo está viviendo su hija estos días.

"Parece que este mes de diciembre vamos a ahorrar mucho en luz, Manuela solo quiere estar con la luz apagada para que brille el árbol 😂", aseguraba sobre la nueva afición de la niña. Y es que, vivir estas fechas con pequeños en casa te hace ver la Navidad de manera diferente. "Si ya me gustaba la navidad, más me gusta gracias a @degraciamanuela ❤️", aseguraba.

También son fechas donde la solidaridad está más presente que el resto del año y Soraya no ha querido olvidarlo. "Ojalá que en estas fiestas todos los niños del mundo , en la medida de lo posible tengan ilusión, un regalito, compañía y amor de los suyos. Dios quiera ❤️", deseaba.

Lo que está claro es que ella está disfrutando. ¡Feliz Navidad Soraya!