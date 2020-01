Escucha la nueva versión inédita de 'The man who sold the world' de David Bowie

El gran David Bowie llegó al mundo un 8 de enero de 1947, y para celebrar el nacimiento de esta leyenda de la música, acaba de salir a la luz una versión nunca antes escuchada de uno de sus grandes temas, 'The Man Who Sold the World'.

Este lanzamiento será el primero de seis nuevas canciones que verán la luz semanalmente hasta completar un EP que se podrá disfrutar únicamente en streaming llamado Is It Any Wonder.

La primera de ellas es una versión inédita de The Man Who Sold The World, lanzada como single digital para celebrar el cumpleaños de Bowie y el 50 aniversario de la composición y grabación de este clásico.

The Man Who Sold The World (ChangesNowBowie Version)

La nueva versión del tema se tomó de la sesión ChangesNowBowie, grabada en noviembre de 1996. La sesión fue principalmente acústica, y esta versión tiene un toque más ligero, con ese famoso riff de guitarra serpentina que se desliza alrededor de un rasgueo acústico constante y sintetizadores que se elevan lentamente.

Este tema es uno de los más emblemáticos de Bowie, y ha sido reinterpretado por muchos otros músicos a lo largo de la historia. Hay que recordar a Nirvana, que tocó una inolvidable versión en 1993 en su MTV Unplugged, logrando ser la versión más famosa de la canción.