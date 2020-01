Conoce a Mantra, el nuevo grupo de Carlos Marco

Ha llegado 2020 cargado de novedades musicales: artistas que vuelven a lanzar disco, remixes de lo más esperados y… ¡nuevos grupos que llegan totalmente por sorpresa! Es el caso de Mantra, el nuevo grupo al que pertenece Carlos Marco.

Pero el ex chico Auryn no está solo. Ha unido su talento a otros dos jóvenes: Paula Pérez y Charly. La primera, una de las chicas que se quedó a las puertas de Operación Triunfo 2017, se hizo conocida en las redes sociales gracias a subir vídeos cantando covers. El segundo, amigo de Carlos, se encontraba viviendo en Londres cuando contactaron con él.

Para presentar su primer single No te esperaba, junto a Yera, los chicos se han acercado a los estudios de LOS40 y nos han contado todo sobre este nuevo proyecto conjunto. Aunque el grupo acabe de empezar, se nota que hay química entre ellos y se complementan perfectamente a la hora de contestar a las preguntas.

El germen de Mantra comenzó cuando Carlos y Paula empezaron a quedar y componer. “Tuvimos mucho feeling. Dijimos que podríamos hacer algo chulo y pensamos en hacer un grupo mixto, que es más original y hace tiempo que no se hace”, nos cuenta Carlos. Fue entonces cuando empezaron a buscar a “la persona perfecta que nos completara” y dieron con Charly (ex concursante de la primera edición de La Voz Kids).

“Yo estaba viviendo en Londres y me vine a Madrid a pasar unos días. Carlos mes escribió para que fuese al estudio y componer. Me sentí muy cómodo y estuve como si estuviera con mis amigos de toda la vida”, recuerda Charly. Los tres chicos llevan un año trabajando en este proyecto, componiendo y buscando un sonido que los defina hasta que han dado con él. Definen el género en el que trabajan como “pop romántico con influencias latinas”. Además, aseguran que le dan mucha importancia a las letras. “Todo tiene que tener un sentido”, nos dice Charly.

De este modo, aseguran que No te esperaba, su tema de presentación, define perfectamente la línea del grupo: “Teníamos una cierta vibra de single que vimos desde el principio. Quizá hay otras canciones que son más bonitas o que son más impresionantes, pero esta tenía algo que nos definía”.

Otra cosa que tuvieron que buscar fue el nombre. Finalmente optaron por Mantra, tal y como nos cuenta Charly:

“No fue una cosa espontánea. Tenemos una canción, que no sabemos cuándo saldrá, pero que se llama Mantra. Nos sentimos muy identificados con eso porque nosotros lo que queremos es que la gente se sienta identificada con eso, que nuestras canciones sean como un mantra para la gente que lo escuche”

Para todos aquellos que no saben lo que significa, Paula nos ha sacado de dudas: “Un mantra, por si no lo sabéis, es un conjunto de sonidos que tienen un fin terapéutico con el fin de estar bien contigo mismo”.

Los tres chicos de Mantra / Foto cedida por Sony Music

Teniendo en cuenta que Carlos Marco ya ha formado parte de Auryn, uno de los grupos españoles más exitosos de la última década, es inevitable preguntarle sobre si tiene miedo a que sus antiguos seguidores no le acompañen en esta nueva aventura: “Eso nunca lo puedo controlar y no lo puedo saber. Es verdad que el feedback que hemos tenido ha sido muy bueno. Hemos tenido un encuentro con los seguidores mñás cercanos y les ha gustado. No se aleja tanto, en energía, de lo que hacía yo en solitario. Habrá mucha gente que se sume, habrá mucha gente que se vaya… eso no me preocupa”.

Sin lugar a dudas, Mantra transmite energía positiva, tienen optimismo y talento para tener recorrido en la industria musical. Esperemos que lleguen muy alto.