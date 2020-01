Daddy Yankee, Nicky Jam, J Balvin y Selena Gomez, entre otros, siguen poniendo ritmo a nuestro 2020

El 2020 va a traer nuevos sonidos con los que obsesionarnos. Si la semana anterior fueron David Bisbal, Justin Bieber y Ava Max, entre otros, los que protagonizaron las primeras novedades musicales del año, ahora llega el turno de la nostalgia y los ritmos más latinos.

Si soñabas con el regreso de Daddy Yankee y Nicky Jam como Los Cangris, tenemos una muy buena noticia para ti. ¡Han vuelto! Bueno, quizás no de manera definitiva, pero sí lo han hecho en un tema que hace soñar a más de uno y una. Aunque estos no son los únicos artistas que protagonizan los ritmos que sonarán, y mucho, este fin de semana. ¡Sigue leyendo para descubrirlos!

Viernes 10 de enero

Daddy Yankee, Nicky Jam - Muévelo. Este dúo referente de la música latina se ha aliado en un nuevo tema para llenarnos de nostalgia. Reviviendo Los Cangris, ambos han dado vida a Muévelo, que incluye un sample de uno de los grandes éxitos de los 90: Here Comes The Hot Stepper de Ini Kamoze. Como era de esperar, los ritmos del urban latino no podían faltar.

J Balvin - Morado. Pues sí. El colombiano está completando su gama de colores. Tras el éxito de Blanco, J Balvin ha decidido inundar nuestras vidas de este color asociado a la nobleza, espiritualidad, creatividad e, incluso, realeza. Al igual que su anterior hit, el videoclip ha llegado acompañado de una predominancia de este color, así como también de los ritmos latinos.

Tini, Mau y Ricky - Recuerdo. Como cada viernes, los sonidos latinos no faltan. Y es que, ¿qué puede traernos la alianza entre estos tres artistas? Solo éxitos. Recuerdo contiene una base de moombahton que se introduce en tu mente y juega con ella en bucle. "Recuerdo esa canción que bailamos anoche, la canción de los dos" son algunos de los versos que dan vida a este tema.

Selena Gomez - Rare. La artista ha regresado para quedarse con su nuevo álbum Rare, un título que también pone nombre a una de sus canciones. Se trata de un tema midtempo y unos sonidos de lo más vintage. Tal y como explican nuestros compañeros Adriano Moreno, Alberto Palao y Javier Rodrigo, Rare podría funcionar como una continuación natural de Revival en la que Selena vuelve a apostar "por la misma fórmula: una producción sobresaliente y una voz susurrada en el cuarenta por ciento de sus canciones".

Halsey - You Should Be Sad. El nuevo gran proyecto discográfico de Halsey está a punto de ver la luz. Manic llegará el próximo 17 de enero, pero para calentar motores nos ha deleitado con este sencillo. En You Should Be Sad, la artista nos deleita con unos ritmos a guitarra que lo convierten en el tema perfecto para reproducirlo en un viaje por la carretera. Al igual que Without Me, parece que este nuevo tema vuelve a lanzar alguna que otra indirecta a su exnovio G-Eazy.

Future, Drake - Life Is Good. Han vuelto a tirar de amistad para dar vida a un verdadero hit. Convertidos en mecánicos, cocineros o camareros, Drake y Future cantan al ritmo del hip hop acompañados de 21 Savage, Lil Yatchty, Mike Will Made-It y Big Bank Black.

Mac Miller - Good News. Se trata del primer sencillo póstumo del álbum Circles que la familia del rapero publicará el próximo 17 de enero. Similar a su anterior hit Swimming, Mac habla sobre esa necesidad que sentimos de querer recibir buenas noticias, cansados solo de escuchar cosas negativas a nuestro alrededor.

Otros de los nuevos temas que pondrán ritmo a los próximos días son Yelo de C. Tangana y Alizzz, Eleven de Khalid, Mi Isla / 10k de Cruz Cafuné, Underdog de Alicia Keys y Conversations In The Dark de John Legend.