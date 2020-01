Black Eyed Peas son expertos sampleadores. Si en RITMO han tirado de el archibailado The Rhythm of the night de Corona, antes hicieron lo propio con el Miserlou de Dick Dale (sí, la de Pulp Fiction) en Pump It, con The Time of my life (que sí, la de Dirty Dancing) en The Time (Dirty Bit) o con el Fallin´ de Alicia Keys en el Let´s Get It Started. No son los únicos. Continuamos con el repaso a aquellas melodías que os pueden haber parecido un plagio a primera escucha pero en realidad es un buen y legítimo uso de sample.

SAMPLEANDO: BLACK EYED PEAS, AMY WINEHOUSE, WILL SMITH, RIHANNA Y OTROS ARTISTAS QUE USARON SAMPLES PARA SUS GRANDES ÉXITOS (VOLUMEN II)

Justin Bieber no sólo usó partes del Lovefool de The Cardigans para su tema Love Me, sino que produjo un refrito entre ese tema y el Angel de Shaggy. También ha usado el sample del tema de Michael Jackson We've Got a Good Thing Going en su tema Die in your arms o incluso el Fill me in de Craig David (junto con el que compartió escenario) en Recovery.

SAMPLEANDO: BLACK EYED PEAS, AMY WINEHOUSE, WILL SMITH, RIHANNA Y OTROS ARTISTAS QUE USARON SAMPLES PARA SUS GRANDES ÉXITOS (VOLUMEN II)

Amy Winehouse versionó el clásico de Marvin Gaye I Heard It Through The Grapevine, y decidió usar el sample de otro éxito del rey del soul, con el que también comparte más de un mash up que rula por el todopoderoso Internet, para Ain´t no Mountain High Enough en su tema Tears Dry On Their Own.

SAMPLEANDO: BLACK EYED PEAS, AMY WINEHOUSE, WILL SMITH, RIHANNA Y OTROS ARTISTAS QUE USARON SAMPLES PARA SUS GRANDES ÉXITOS (VOLUMEN II)

Si escucháis el Fitness de Lizzo podréis reconocer el sample del tema Bad Girls de Donna Summer. Beep-Beep uh uh.

SAMPLEANDO: BLACK EYED PEAS, AMY WINEHOUSE, WILL SMITH, RIHANNA Y OTROS ARTISTAS QUE USARON SAMPLES PARA SUS GRANDES ÉXITOS (VOLUMEN II)

El Mal Querer de Rosalía no estuvo exento de éxito ni de crítica. Muchos se echaron las manos a la cabeza acusándola de plagio al escuchar Bagdad, sin reparar en que en los créditos de la canción se especifica que tiene el permiso legal de Justin Timberlake (que ya tiene su mérito porque no suele concederlos). Tema aparte sería el mono rojo que se enfunda en el videoclip y que tanto nos recordó a la ex de Justin, Britney.

SAMPLEANDO: BLACK EYED PEAS, AMY WINEHOUSE, WILL SMITH, RIHANNA Y OTROS ARTISTAS QUE USARON SAMPLES PARA SUS GRANDES ÉXITOS (VOLUMEN II)

No, no es impresión vuestra. Queen of the night, una de las canciones de Whitney Houston para la banda sonora de El Guardaespaldas contiene el sample de Dirty Diana de Michael Jackson

SAMPLEANDO: BLACK EYED PEAS, AMY WINEHOUSE, WILL SMITH, RIHANNA Y OTROS ARTISTAS QUE USARON SAMPLES PARA SUS GRANDES ÉXITOS (VOLUMEN II)

Aerosmith le cogieron tanto cariño a su Walk This Way que usaron su propio sample en otros temas como Just Push Play o Eat The Rich.

SAMPLEANDO: BLACK EYED PEAS, AMY WINEHOUSE, WILL SMITH, RIHANNA Y OTROS ARTISTAS QUE USARON SAMPLES PARA SUS GRANDES ÉXITOS (VOLUMEN II)

DJ Khaled y Rihanna usaron el (brutal) sample de María María de Santana para Wild Thoughs. En el tema de la cantante junto a Kanye West, Famous, se puede escuchar el sample de una de las reinas del reggae, Sister Nancy, con el tema Bam Bam. En su colaboración junto a Kendrick Lamar, en Loyalty, es el 24K Magic de Bruno Mars el que se oye. Son tantas las colaboraciones de la artista como los samples que se han seleccionado para muchos de esos featurings.

SAMPLEANDO: BLACK EYED PEAS, AMY WINEHOUSE, WILL SMITH, RIHANNA Y OTROS ARTISTAS QUE USARON SAMPLES PARA SUS GRANDES ÉXITOS (VOLUMEN II)

Quién iba a decir que quedaría tan bien la melodía del Dragostea Din Tei como en el tema de Rihanna con T.I, Live your life. O que el tema de Avril Lavigne I´m with you iban a ser los gritos que darían comienzo al Cheers (Drink to that). Mamase mamasa mamacosa. El Don´t Stop The Music de Rihanna contiene varios samples del Wanna Be Startin´ Somethin´ de Michael Jackson. Y si seguimos indagando, en S&M es el sample del Let´s go to the bed de The Cure lo que se escucha.

SAMPLEANDO: BLACK EYED PEAS, AMY WINEHOUSE, WILL SMITH, RIHANNA Y OTROS ARTISTAS QUE USARON SAMPLES PARA SUS GRANDES ÉXITOS (VOLUMEN II)

En 1979 el tema de Sister Sledge He´s the greatest dancer revolucionaba las pistas de baile. En los 90 Will Smith se apropió de él y nos hizo menearnos con el Gettin´ Jiggy With It. Su tema para la banda sonora de Men in Black también está basado en un sample, esta vez en el de Patrice Rushen y su Forget Me Nots. Hizo lo mismo para otra de sus bandas sonoras más conocidas, la de Wild Wild West, cuyo tema principal aparte de contar con Enrique Iglesias bailando cual forajido, es un sample del I wish de Stevie Wonder (quien también aparece en el videoclip).

SAMPLEANDO: BLACK EYED PEAS, AMY WINEHOUSE, WILL SMITH, RIHANNA Y OTROS ARTISTAS QUE USARON SAMPLES PARA SUS GRANDES ÉXITOS (VOLUMEN II)

Como Will es de samplear, el Just the two of us de Grover Washington Jr fue una magnífica elección a la que cambiarle la letra y compartir vídeo y declaración de amor de pater familias junto con su vástago, el por aquella época renacuajo Jaden Smith.

SAMPLEANDO: BLACK EYED PEAS, AMY WINEHOUSE, WILL SMITH, RIHANNA Y OTROS ARTISTAS QUE USARON SAMPLES PARA SUS GRANDES ÉXITOS (VOLUMEN II)

El tema se incluía en su exitoso disco de 1997 Big Willie Style. Pero ahí no quedaba la cosa. Dos años más tarde sampleaba a The Clash para WILL 2K.