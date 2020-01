Hay algo que Selena Gomez no volverá a incluir en sus videoclips

No cabe duda de que los seguidores de Selena Gomez están de enhorabuena. Su artista favorita acaba de dar a luz a su tan esperado álbum Rare, que se ha convertido en la continuación natural de Revival. Nosotros no pudimos evitar escucharlo y reaccionar a este viaje emocional de la artista, que nos regala trece canciones cargadas de sentimientos.

Selena vive, por tanto, una nueva y prometedora etapa profesional y personal. Una etapa en la que se ha atrevido a dar pasos que hace unos años jamás pensó que daría y en la que, por tanto, ha tomado decisiones que para ella son inesperadas.

Una de ellas es la de prescindir de un elemento en sus videoclips. Selena ha asegurado en una entrevista con Jojo Wright, y según las palabras recogidas por Seventeen, que dejará de incluir escenas de contenido sexual en sus proyectos audiovisuales.

Todo empezó cuando quiso mostrarle a su hermana pequeña el videoclip de Hands To Myself, en el que lucía un precioso conjunto de lencería negro. "Le dije a mi hermana que no haría más vídeos como ese. En mi opinión, no son necesarios", señaló nuestra protagonista.

De hecho, la artista ha cumplido con su palabra en el videoclip de Rare, en el que se mueve al ritmo del tema en mitad de un bosque y rodeada de unas luces con unos colores de lo más vivos.

Como era de esperar, la nueva decisión de Gomez ha generado un oleaje de mensajes de todo tipo en las redes sociales. Eso sí. Sus seguidores han vuelto a demostrar que no hay nada ni nadie que pueda derribar el vínculo fiel que han construido con su artista favorita.

Y a ti, ¿qué te parece la decisión de Selena?