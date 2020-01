Crítica ‘Rare’: una inconfundible Selena Gomez en la evolución natural de ‘Revival’

Se ha hecho de rogar, pero por fin, Selena Gomez ha lanzado nuevo álbum: Rare. Con 13 nuevas canciones, la artista ha hecho felices a sus millones de fans, demostrando que, a pesar de sus múltiples facetas, no ha olvidado la de cantante. Eso sí, ha tardado más de cuatro años en volver al estudio.

Por supuesto, nosotros también nos moríamos de ganas de escuchar el álbum completo. Sobre todo, tras que Sel alcanzase su primer número 1 de Billboard con Lose You To Love Me, el primer single de Rare que lanzó hace unos meses. ¿Y qué nos ha parecido? Rare nos ha causado distintas sensaciones que hemos querido compartir en estas líneas.

Rare, solo está bien cuando Selena está mejor que nunca (por Alberto Palao)

Selena no es una de las mejores voces del pop, pero, tras una década en la industria, se ha convertido en una de las princesas del género. Quizá, parte de la magia de Gomez se encuentre en haber sido una de las estrellas más seguidas (y perseguidas) del mundo de la última década. ¿Y por qué digo esto? Porque hasta la última palabra de sus canciones puede ser analizada por sus seguidores y seguidoras para conocer un poco más sobre su vida.

De este modo, es inevitable que los dos primeros singles de Rare, Lose You Love To Love Me y Look At Her Now, sean historia del pop y lo mejor del álbum. La primera es una preciosa balada en el que la estrella cierra para siempre el capítulo de su vida con Justin Bieber. Selena se abre en canal y habla sobre lo mucho que le ha costado olvidarse del cantante, pero que ha aprendido a quererse a sí misma y está mejor que nunca. La segunda, llena de optimismo, es un tema cien por cien bailable donde Gomez se suelta la trenza y demuestra lo bien que está ahora. Sin lugar a dudas, han sido las mejores cartas de presentación de este álbum lleno de luz.

A pesar de haber pasado cuatro años, Rare podría funcionar como una continuación natural de Revival. Selena vuelve a apostar por la misma fórmula: una producción sobresaliente y una voz susurrada en el cuarenta por ciento de las canciones. En cuanto al género, Selena no ha querido salirse de ese dance pop con toques de R&B que tan bien le funcionó en antaño.

Lo mejor del álbum, sin duda, es el cuidado de la producción. Temas como Rare (que da nombre al disco) o la trabajadísima Let Me Get Me (mención especial a esos coros del estribillo) son la prueba de ello. Es inevitable perderse en sus sonidos, dejando la letra y la voz de la estrella en un segundo plano. Pero es lo que pasa cuando susurras tanto.

Un tema que llama la atención del álbum es Ring. Con una base que va creciendo, la voz de Selena se une a la de un coro que recuerda a los cantos cubanos. Una canción que engancha desde el primer momento. Esta misma fórmula, pero sin el toque latino, la vuelve a repetir en Cut You Off. Un tema donde los silencios juegan un papel muy importante.

Aunque el disco tenga una gran producción, Selena no ha arriesgado mucho en el sentido musical, repitiendo el mismo patrón que en su anterior atrabajo. Es verdad que en Sweeter Place mete una especie de voz robótica que me ha dejado un poco desconcertado, pero que finalmente ha terminado enganchándome.

Selena Gomez ha hecho un buen álbum, de eso no hay duda, pero me hubiese gustado que arriesgase más. Rare está bien, aunque Selena esté mejor que nunca.

Mi top 3:

1.Ring

2. Let Me Get Me

3. Sweeter Place

Selena Gomez, más normal que Rare en el come-back que sus fans necesitaban (por Javi Rodrigo)

Cuatro años sin un disco de Selena Gómez se hacen largos, aunque si hay aperitivos por el camino como Wolves o sus incursiones en el boom latino –Taki Taki, I Can’t Get Enough-, es más ameno. Ahora nos trae Rare, y para bien o para mal no hay ni rastro de la evolución lógica que cabría esperar después de este tiempo.

Es cierto que Selena tiene un perfil de artista que no necesita un cambio para tener éxito, y pese a que Lose You To Love Me y Look At Her Now mostraban un punto diferencial, lo cierto es que Rare es un conjunto de altibajos -¿intencionados?- en un viaje emocional de trece canciones.

Así lo demuestra en la canción homónima al disco, que abre el álbum con una fórmula pop que bien cuadraría en algún descarte de Camila Cabello o Halsey y que puede llegar a cabrear por su simpleza, hasta darte cuenta de que cumple la función de ‘intro’ a la perfección. Dance Again, sin embargo, ya confirma la condición de disco polivalente que es Rare con una voz más oscura y unas letras que, junto a LYTLV, demuestran que Selena tiene mucho que decir.

Vulnerable trae la frescura R&B que el disco reclama, y abre la veda de canciones que, sin destacar especialmente ninguna, se van turnando entre el relleno y el temazo: Mientras que People You Know se hace repetitiva y no aporta prácticamente nada más al disco que un interludio que relaja la intensidad temática de alguna canción; otros temas como Fun cumplen la misma función pero con un toque divertido.

Cut You Off, con unas melodías y estribillos que encantarán de los fans de Taylor Swift, empieza a despedir el álbum hasta llegar a Sweeter Place, una alegoría al bienestar de lo más épica que baila entre el PC Music y la música urbana, pero que se refuerza con un aura pop que cierra un mensaje claro: Selena ha vuelto.

Mi top 3:

1. Vulnerable

2. Cut You Off

3. Sweeter place

Selena Gomez se pone rara, se pone hipnótica (por Adriano Moreno)

Selena Gomez, la última diva pop de su generación, regresa a la primera línea de la escena musical tras cinco años apartada (más o menos) de la industria. Entre medias, la cantante ha superado una depresión, se ha sometido a un trasplante de riñón y se ha implicado en cuerpo y alma a Por trece razones, serie en la que ejerce de productora, además de formar parte de su banda sonora.

También ha colaborado con algunos artistas de renombre, por aquello de calentar la voz y no caer en el olvido en una época en la que la música, como todo lo demás, caduca tras un par de escuchas. Lo peto mucho, por ejemplo, con Taki Taki (Ft. Dj Snake, Ozuna y Cardi B), uno de los temas más exitosos del 2018. También gustó su canción con J Balvin, Benny Blanco y Tiny, Can’t Get Enough, pero ni de lejos cosechó el mismo éxito.

Un lustro después de la publicación de su anterior álbum, la artista protagoniza ahora el comeback que demandaban sus incondicionales, un esperado regreso con el que pretende recordar al mundo entero que lo suyo es hacer música. Para esta ardua labor, la cantante ha elaborado un disco de 13 canciones que lleva el título de Rare y con el que quiere resolver sus cuentas pendientes y recuperar su posición dentro de la realeza pop.

Como carta de presentación de Rare habíamos escuchado Lose You To Love Me y Look At Her Now. Y sí, ambos temas son de lo mejor que ofrece el disco. La primera es una poderosa balada que le valió para conseguir su primer y merecidísimo número 1 en Billboard. La segunda, un pop dance que saca la faceta más bailonga de Selena. Ambos singles no fueron escogidos por casualidad. Lose You To Love Me era perfecta para tocar la fibra hablando de su turbulenta relación con Justin Bieber. Con Look At Her Now, publicada tan solo un día después, ofrecía su faceta de rompepistas.

Ambos temas fueron hits instantáneos y representan las dos caras de Rare, un álbum con una producción excepcional en el que nos reencontramos con la Selena Gomez más sentimental y frágil en canciones como Vulnerable y la propia LYTLV, pero en el que, como no, disfrutamos de la Selena más poderosa, guerrera y divertida, con Fun, A Sweeter Place y ese mediotiempo maravilloso que es Rare. También se pone experimental. En Dance Again, sin ir mas lejos, juega con las bases de la música de los 80, mientras que en Ring echa mano de la guitarra (y un poco de tango) para convertirse en una rompe corazones.

En definitiva, Rare es la evolución natural de Revival. No esperes gorgoritos ni un chorro de voz desbordante. Selena Gomez no tiene una voz arrolladora, pero se luce con esos matices tan personales y característicos gracias a una producción hipnótica que coge especial protagonismo en este trabajo para sacar lo mejor de ella.

Mi top 3:

1. Lose You To Love Me

2. Vulnerable

3. Rare