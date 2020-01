Alejandro Sanz y Ana Torroja mandan ánimos a un Luis Fonsi que ha comenzado el año muy desanimado

En los últimos días Luis Fonsi ha estado muy al lado de sus paisanos. Puerto Rico ha sufrido una serie de temblores que han llenado el país de tragedia. Un duro momento que ha hecho que el cantante comience el año con los ánimos bajos.

“Ha sido un comienzo a este 2020 lleno de retos y pruebas. Situaciones difíciles a nivel personal y todo el dolor que está atravesando mis hermanos Boricuas. Estos son los momentos donde uno tiene que llenarse de fuerza, de Fe y simplemente echar pa’ lante”, escribía en sus redes.

Una confesión de desánimo con la que empatizaban artistas y amigos como Alejandro Sanz o Ana Torroja. “Vamos pa’lante hermano”, le decía el cantante madrileño. “Por vencido? Nunca!!!! La vida está llena de restos que nos hacen más fuertes. Ánimo Fons!!!! 💪🏼🥰”, le mandaba Torroja.

El cantante, pese al dolor que siente por lo que está sucediendo en su país, se muestra positivo: “Va a ser un gran año, vamos a estar bien y vamos a salir de esto. Recuerden que el mundo pertenece a los optimistas. Yo no me voy a dar por vencido, y tú? Let’s go!!! #DesahogoDominguistico”.

No es el único cantante portorriqueño afectado por lo que está sucediendo. Daddy Yankee acaba de donar 100 generadores eléctricos a un campamento de refugiados. “Qué grande somos #PuertoRico cuando nos unimos como pueblo!”, escribía tras su acto solidario.

Es otro de los que ha estado pendiente cada momento del sufrimiento de los suyos. Hace unos días compartía una foto de varios portorriqueños en la calle, dados de la mano y rezando. “PODEROSA IMAGEN. La oración siempre es la solución. Humillarnos ante el Señor nos da paz, nos da esperanza y nos da fuerza ante la prueba. Me uno en cadena junto a mi familia. AMÉN 🙏🏽 “, escribía al lado.

Ricky Martin también se ha pronunciado al respecto: “Puerto Rico 🇵🇷 en momentos de prueba siempre, siempre estamos más unidos. Tengamos un plan. Y algo muy importante, abracemos y miremos a los ojos a nuestros hijos y démosle la información necesaria para que se sientan más seguros en caso de emergencia. Mucha fuerza y amor. Seguimos”.