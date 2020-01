Elton John y Cynthia Erivo, entre los nominados al Óscar a mejor canción original

Hoy hemos conocido las nominaciones a los premios Óscar (os lo contamos aquí). Como suele ser habitual, los apartados musicales poco (o nada) tienen que ver con la parrilla principal de nominadas. Las mejores canciones originales no pertenecen ni a El Irlandés o 1917, sino a Frozen II, Harriet, y Rocketman, tres cintas que sí han estado muy presentes en los Globos de Oro (principalmente porque dedican un apartado a comedias y musicales). Estos son los cinco candidatos que aspiran a obtener una estatuilla en la 92 gala de los Premios de la Academia, que se celebrará el próximo 9 de febrero:

1. Elton John y Bernie Taupin por (I'm Gonna) Love Me Again

Rocketman, el vibrante biopic sobre la vida de Elton John protagonizado por Taron Egerton ha sido una de las cintas más dinámicas y reconocidas de la temporada. Su tema principal, (I'm Gonna) Love Me Again, compuesto por el propio John y el letrista y cantante británico Bernie Taupin, ha sido nominada por su melodía pegadiza. Un vibrante mosaico multicolor con reminiscencias pop ochenteras.

2. Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez por Into de Unknown

Disney ha acaparado la taquilla de animación con Frozen II. A pesar del éxito, la película ni siquiera ha sido nominada al Óscar a mejor animación. Deberá conformarse con competir con este enternecedor tema cantado en la película por Idina Menzel y AURORA.

3. Diane Warren por I'm Standing With You

Chrissy Metz nos dejó boquiabiertos con su voz al cantar la hermosa I'm Standing with You, compuesta por la veterana Diane Eve Warren. Warren ya ha sido nominada en once ocasiones a los Óscar por componer canciones originales, entre ellas para Con Air, Armageddon y Pearl Harbor. Esta vez repite con la película Más allá de la esperanza, que ha sido destrozada por la crítica a pesar de tener una buena banda sonora y la poderosa voz (e interpretación) de Metz.

4. Randy Newman por I Can't Let you Throw Yourself Away

El retorno de los míticos juguetes parlanchines, a diferencia de Frozen II, sí aspira a convertirse en la mejor película de animación del año en la gala de los premios de la Academia. El tema principal de la película está compuesto por Randy Newman, quien ya puso banda sonora a la primera Toy Story con la inolvidable Hay un amigo en ti.

5. Cynthia Erivo y Joshuah Brian Campbell

Una de las más poderosas canciones del año: historia de autosuperación y una llamada a la libertad, así como un hermoso homenaje al pueblo negro que padeció las consecuencias del racismo en Estados Unidos. Cynthia Erivo, quien también protagoniza la película, es una de las grandes favoritas para alzarse con la estatuilla.